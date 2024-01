„Közös nevezőre jutottunk” – az utolsó szakszervezet is aláírta a MÁV-Volán bérmegállapodást

Utolsóként, de még időben a sztrájkot szervező Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SzAKSz) is csatlakozott a megállapodáshoz, „így a MÁV-VOLÁN-csoport mind a kilenc nagy, reprezentatív érdekképviselete még éjfél előtt aláírta a hároméves bérmegállapodást” – jelentette be Lázár János a Facebook-oldalán. A tárcavezető korábban közölte, hogy a Közúti Közlekedési Szakszervezet (KKSZ) is jelezte, szintén aláírja a megállapodást.

„Ez kellett ahhoz, hogy a cégcsoport minden munkavállalója már januártól az emelt bérét kapja.

A megállapodással mindenki nyert”

– értékelte a tárgyalások végeredményét Lázár János.

A miniszter vonatkozó bejegyzését alább tekintheti meg:

***