Közel egymillió munkavállaló kapja kézhez a napokban a megemelt fizetését – mutatjuk, mi a teendő, ha trükközik a munkáltató

A tavaly novemberben megkötött bérmegállapodás tartalmát rögzítő kormányrendelet értelmében 2023. december 1-től a minimálbér összege 15 százalékkal emelkedett, a garantált bérminimum pedig 10 százalékkal.

A minimálbér havi összege bruttó 266 800 forint, nettó 177 422 forint,

heti összege bruttó 61 340 forint, nettó 40 791 forint,

napi összege bruttó 12 270 forint, nettó 8160 forint,

óránként bruttó 1534 forint, nettó 1020 forint. A garantált bérminimum havi összege bruttó 326 000 forint, nettó 216 790 forint,

heti összege bruttó 74 950 forint, nettó 49 892 forint,

napi összege bruttó 14 990 forint, nettó 9968 forint,

óránként bruttó 1874 forint, nettó 1246 forint.

Jogellenesen jár el a munkáltató, ha figyelmen kívül hagyja a kötelező béremelést

Szabó Imre Szilárd ügyvéd, a Munkástanácsok Országos Szövetségének ügyvezető alelnöke a Mandiner kérdésére arra hívta fel a figyelmet, hogy a minimálbérek emelésével érintett munkavállalók decemberi munkabére nem lehet alacsonyabb, mint a megemelt összeg. Az a munkáltató, amelyik nem hajtja végre a béremelést, törvényt sért.

A minimálbért és a garantált bérminimumot kormányrendelet rögzíti. Az összegek változása ezért automatikusan – a munkáltató és a munkavállaló szándékától és megítélésétől függetlenül – a munkaszerződés módosítását eredményezi még akkor is, ha azt a felek írásban nem rögzítik.

A kormányrendeletben meghatározott minimálbérek összegénél nem lehet alacsonyabb a munkavállaló alapbére, így az a munkáltató, amelyik nem hajtotta végre decemberben az emelést, jogellenesen jár el – hangsúlyozta Szabó Imre Szilárd.

Az alapbér változását írásba kell foglalni

A munkaszerződés módosítását egyébként minden esetben kötelező írásba foglalni, ha az alapbér változik, és mértéke összegszerűen van meghatározva. Csak abban az esetben hagyható el ez a kötelezettség, ha a munkaszerződés azt rögzíti, hogy az alapbér összege a mindenkori minimálbér vagy a garantált bérminimum összege.

A munkabért a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni. A kifizetett munkabér elszámolásáról olyan átlátható írásbeli tájékoztatást kell kiadnia a munkáltatónak, amelyből a munkavállaló ellenőrizni tudja az elszámolás helyességét, valamint a levonások jogcímét és ezek összegét.

Nem kapta meg a béremelést? Mutatjuk, mi a teendő

A jogellenesen ki nem fizetett munkabér iránti igény munkajogi igénynek minősül, amely általános szabály szerint három év alatt évül el. A Munkástanácsok alelnöke ugyanakkor rámutatott, hogy a minimálbérek emelése néhány tízezer forintot jelent, ezért nem reális, hogy egyből a bírósághoz forduljon a munkavállaló. Szabó Imre Szilárd azt javasolja,

ha az érintett munkahelyén működik szakszervezet, akkor érdemes először ott jelezni a jogszerűtlen munkáltatói gyakorlatot, de

a foglalkoztatás-felügyeleti hatósághoz is fordulhat a munkavállaló.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzése kiterjed többek közt a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kötelező tartalmi elemeire, valamint a munkabér elszámolására vonatkozó szabályok betartására.

A munkavállaló a munkáltatóval szemben a munkavégzés helye, vagy a munkáltató érintett telephelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatalnál tehet bejelentést. Erre személyesen, írásban, vagy telefonon is lehetősége van. Annak érdekében, hogy a munkavállalónak ne kelljen tartania a munkáltatói retorziótól, már anonim módon is megtehető a bejelentés.

Kinek jár a garantált bérminimum? Szabó Imre Szilárd a Mandiner felvetésére elmondta, a jóval magasabb összegű garantált bérminimum alapvetően a középfokú végzettséghez, képzettséghez kapcsolódó munkakörhöz kötött. A munkakör betöltéséhez szükséges képesítést jogszabály, annak hiányában a munkáltató, vagy kollektív szerződés állapítja meg. A munkavállaló a garantált bérminimumra abban az esetben jogosult, ha rendelkezik az adott tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítéssel, szakmai végzettséggel, vagy szakképzettséggel. A tevékenység gyakorlásához szükséges szakképesítést az ágazati miniszternek kell külön jogszabályban meghatároznia. Amennyiben nem írja elő jogszabály a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés, akkor a munkáltató maga dönti el, hogy az adott munkakört milyen végzettséggel, képzettséggel rendelkező munkavállalóval tölti be. Ha a munkakör betöltésének feltételeként a munkáltató csak azt várja el, hogy a munkavállaló rendelkezzen legalább középfokú végzettséggel, és a munkavállalónak van középiskolai érettségije, akkor is a garantált bérminimumot kell alkalmazni.

A minimálbérek változásának tovagyűrűző hatása van

Nem csak a minimálbér és a garantált bérminimum összegéért dolgozókat érinti a decemberi béremelés.

Szabó Imre Szilárd példaként említette, ha valaki most bruttó 300 ezer forint alapbért kap, de a munkakör betöltésének feltétele a középfokú végzettség, akkor az ő fizetését is meg kell emelni legalább a garantált bérminimum összegéig, vagyis decembertől 326 ezer forintra. Ha nem középfokú végzettséghez kötött az adott munkakör betöltése, akkor nem kötelessége a munkáltatónak korrigálni az alapbért, mivel az a továbbiakban is meghaladja a minimálbér összegét. A szakértő hozzátette:

Aki a minimálbér tavaly novemberi összegénél többet keresett, de a decembertől megemelt összeget alapbére nem érte el, annak is emelni kell a fizetését legalább akkora mértékben, hogy elérje az új kötelező legkisebb kereset összegét.

