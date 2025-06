Kiderült, hol dolgoznak milliós fizetésért a magyar munkavállalók, itt vannak a legjobban fizető szakmák

részben az előbb említett ellenzéki propaganda hatása miatt,

részben pedig azért, mert a béremelések lassabban mentek végbe, mint az árak emelkedése,

ráadásul háztartásonként jelentősen eltérnek a fogyasztási szokások

és az is igaz, hogy vesztesei is vannak a 2020-as évtizednek.

A fizetések legyűrték az inflációt

A korábban soha nem tapasztalt áremelkedések az elmúlt években próbára tették a családi költségvetést és hosszú időre lefékezték a költekezést. Noha tavaly már alig haladta meg az infláció a 3 százalékot, a takarékoskodás még 2024-ben is parkolópályára állította a boltok forgalmának újbóli élénkülését.

Az elmúlt 4 évben összesen 46,8 százalék volt az infláció, a bruttó átlagkereset ugyanakkor nagyobb mértékben, 51,7 százalékkal emelkedett.

Ez azt jelenti, hogy tavaly év végére az elszálló árakat már ellensúlyozta a bérek legalább inflációkövető, de inkább azt meghaladó növelése, ráadásul sokan reálértéken is jelentős fizetésemelésben részesülhettek.

Miért érzik sokan mégis az életszínvonal csökkenését?

Az adatok nem tudják az összes háztartás életszínvonal-változását lekövetni, de azt igen, hogy többségben vannak azok, akik jobban élnek most, mint a válságok előtt, legalábbis a jövedelmük értéke nagyobb, tehát többet tudnak költeni az üzletekben.

Az életszínvonallal kapcsolatos érzetet ugyanakkor nagyban befolyásolja, hogy a rekordot döntő áremelkedések – egyes élelmiszereknél akár 70-90 százalékos drágulás – nagyon rövid idő alatt, gyakorlatilag fél év leforgása alatt mentek végbe. A keresetek ennél sokkal lassabb ütemben emelkedtek, így míg az előbbi folyamat látványos volt, az utóbbi kevésbé értékelhető.

Ebben az időszakban a keresetek sokat veszítettek értékükből, az emberek pedig azt tapasztalták, szinte napról napra kevesebb az, amit meg tudnak vásárolni.

A fizetések ugyanakkor általában évente csak egyszer emelkednek, noha sok munkáltató évközi béremelésekkel próbálta ellensúlyozni az inflációs sokkot. De ha a 2021 és 2024 közötti időszakot egyben vizsgáljuk, a bérek nagyobb mértékben emelkedtek, mint az árak, csak míg az előbbi folyamat négy évig tartott, addig a boltokban az árak egy időben szinte naponta változtak.

Emellett a kormányellenes sajtó és az ellenzék, valamint a boltok árpolitikája napjainkig azt a szubjektív érzést erősíti, mintha az árak emelkedése nem állt volna meg, miközben a bérek megtorpantak. Ezt semmilyen hazai vagy nemzetközi adat sem támasztja alá.

A Központi Statisztikai Hivatal részletes, szakmákra bontott kereseti adatai ugyanakkor egyértelműen megmutatják, kik voltak az elmúlt évek vesztesei és kik lettek a nyertesei.

Már nem kell csoda ahhoz, hogy valaki milliomos legyen

A legjobban és a legrosszabbul fizető ágazatok érdemben nem változtak, ugyanakkor csökkent a különbség a keresetek között. A tendencia alapján az alacsony- és közepes keresetűek fizetése inkább inflációt meghaladó, vagy jelentősen, akár 10 százalékot is meghaladó mértékben emelkedett, míg az átlagkereset fölött keresők munkabére sok területen valóban kevesebbet ér, mint a válság évei előtt.

Jelentősen nőtt azoknak a szakmáknak a száma, ahol a bruttó fizetés már átlépi az egymillió forintot. A milliós kereseti sávba kerültek az orvosok, valamint azok a vezető beosztású munkavállalók, akik vállalatirányítóként éppen csak a milliós fizetés alatt maradtak.

Továbbra is a légiforgalmi irányítók munkabére a legmagasabb, ezzel ők kapják az alkalmazottként elérhető legmagasabb fizetést is, 2024-ben ez az összeg átlagosan 3,422 millió forint volt. Őket követték a pilóták, akik 3,135 millió forint bruttó munkabért kerestek és a fizetések dobogójának harmadik fokán kapnak csak helyt a törvényhozók, miniszterek, államtitkárok, közel egymillió forinttal lemaradva, 2,263 milliós bruttó átlagfizetésért.

A kétmillió forintos bérsávba kerültek még 2024-re az orvosok és a bankvezetők. Jóval tartalmasabb lett a lista az egy- és kétmillió közötti bérkategóriában. A legtöbb vállalatvezető már évek óta milliós fizetést kap.

Nem Mészáros Lőrinc miatt nő az átlagkereset Magyarországon a KSH adatai szerint 3,181 millió alkalmazott dolgozott teljes munkaidőben, vagyis heti 40 órás munkarendben. A legtöbb kereseti statisztika az ő fizetésüket tartalmazza, vagyis az általános tévhittel ellentétben a statisztikákban nincs benne az olyan nagyvállalkozók jövedelme, mint Mészáros Lőrincé vagy Tiborcz Istváné. A nagyvállalkozók vagyona az érdekeltségeik profitjából származik, amelyből osztalékot fizetnek, amely nem munkabér. A munkabérek alsó szintje a minimálbér, amely tavaly 266 800 forint volt, négy év alatt inflációt meghaladóan, 59,4 százalékkal emelkedett. A középfokú végzettségűek minimálbére, a garantált bérminimum tavaly 326 ezer forint volt, szintén inflációt meghaladóan, 48,9 százalékkal nőtt 2021 és 2024 között. A legmagasabb munkabér pedig a repülésirányítóknak jár, átlagosan 3,4 millió forint havonta. A nemzetközi statisztikák alapján a leggazdagabbak több, mint 90 százaléka az üzleti érdekeltségéből gazdagodott meg, néhány százalékuk pedig örökölt, vagy nagyobb nyeremény ütötte a markát. Az alkalmazottak sehol a világon nem tudnak jelentős vagyonra szert tenni, arányuk a leggazdagabbak közt nulla százalék.

A milliós fizetések körül alakul a mérnökök, a technikusok, a bírók, az ügyészek és az IT-szektor munkavállalónak a keresete. Szintén ezt a bérsávot célozza a pénzügyi szektor középvezetőinek a keresete is.

Jó, vagy rossz a fizetésem?

A különböző szakmákban dolgozók bérszínvonalának összehasonlítására a bruttó mediánkereset a legalkalmasabb, vagyis az az összeg, amely alatt ugyanannyi alkalmazott keres, mint felette. Ez az összeg tavaly bruttó 516 994 forint volt. Az ennél alacsonyabb keresetűek jellemzően a középfokú végzettséget igénylő munkakörökben és ágazatokban dolgoznak, de már a kisebb hozzáadott értékű szakmák tartoznak ide. A bruttó medián alatt keresnek a bolti eladók, a személyi szolgáltatást nyújtók, például fodrászok, kozmetikusok, az építőiparban dolgozók, a turizmus- és vendéglátásból élők, a mezőgazdaságban dolgozó alkalmazottak és a legtöbben, akiknek nincs semmilyen középfokú végzettségük, legfeljebb érettségük.

A mediánkeresetet meghaladó és a tavalyi 646 635 forintos átlagkereset környékén keresők között találjuk a tanárokat, a középvezetőket, valamint a tudományos területen dolgozókat és a rendvédelmiseket, tűzoltókat és egészségügyi szakdolgozókat is. Idetartoznak a médiában és a legtöbb művészeti ágazatban dolgozók is. Az átlag felett keresnek a könyvelők, jogászok és a HR-esek is.

A bruttó 400 ezer forint, vagy az alatti bér már alacsonynak számít. Az érintettek többsége kisegítő munkakörben dolgozik, adminisztrációs területen, a vendéglátásban, a logisztikában vagy a kereskedelemben.

A garantált bérminimum, mint szakmai minimálbér már keveseket érint, a két minimálbér között pedig a takarítókat, napszámosokat találjuk valamint az olyan ágazatokban dolgozókat, amelyekben azért maradt el a béremelés az elmúlt években, mert már nincs a munkakörre kereslet. Ilyen egyebek mellett a gépíró, vagy más, digitalizált területeken végzettséggel rendelkezők.

A jobb keresetűek cipelték a hátukon a válságot

A 2021 óta végbement béremelések alapján jól látható, hogy a magasabb keresetűeknek több területen is az inflációnál kisebb mértékben nőtt a fizetésük. Az elmúlt négy évben a 10 százalékot sem érte el a bírók béremelése, 20 százaléknál kisebb kompenzációt kaptak az ügyészek, de a közigazgatásban dolgozó vezetők is töredékét kapták vissza abból, amit az árak emelkedése elvitt.

Az inflációt el nem érő béremelés volt a jellemző a magas képzettségű, mérnöki- és technikusi, valamint tudományos területeken, de az újságírók keresetrendezése is mintegy 10 százalékkal maradt el a fogyasztói árindex emelkedésétől. Ez tehát azt jelenti, hogy

a fehérgalléros munkakörökben dolgozók és a diplomások szembesültek valójában vásárlóerő-csökkenéssel az elmúlt években.

Noha ez a munkavállalók kisebb hányadát jelenti, munkakörük és végzettségük alapján komoly bérrendezésre lenne szükség ezeken a területeken, ellenkező esetben az érintettek akár más szakmában, akár más országokban vállalhatnak munkát, noha tevékenységük a fejlett országokban nélkülözhetetlen és gyakorlatilag pótolhatatlan is.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne lett volna szükség az alacsonyabb keresetűek és a kiemelten fontos munkavállalói csoportok – pedagógusok, orvosok, egészségügyi dolgozók – komoly, akár 60-80 százalékos bérrendezésére. Az alacsony keresetűekre ráadásul sokkal súlyosabban hatott az inflációs sokk, mivel a rövid idő alatt végbement drágulás elsősorban az élelmiszereket érintette. Az alacsony keresetű háztartások pedig élelmiszerre és alapvető termékekre költik jövedelmük jelentős részét.