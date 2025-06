Kedvező juttatási forma a munkáltatók és munkavállalók számára – ez a csekély értékű ajándék juttatás (X)

Ez a juttatás elsősorban a kedvező adózási feltételeinek és széles körű elfogadottságának köszönhetően vált kedvelt eszközzé a munkahelyi motiváció és a dolgozói elégedettség növelésében.

A csekély értékű ajándék olyan juttatás, amelyet a munkáltató évente legfeljebb három alkalommal adhat a dolgozóknak, alkalmanként maximum a minimálbér 10%-ának megfelelő összegben, ami 2025-ben 29 080 forintot jelent. Ez összesen körülbelül évi 87 000 forint értékű juttatást tesz lehetővé, ami kedvezményes, 33,04%-os adókulccsal adható, így mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára előnyös megoldás.

„A gazdasági vezetők számára meggyőző érv lehet, hogy 2024 óta a korábbi évi egy alkalom helyett ismét háromszor is adható az utalvány, tetszőleges időpontban. Ráadásul nemcsak a munkavállalónak, hanem közeli hozzátartozóinak is nyújtható, egy négyfős család esetében ez pedig akár évi 348 000 forint értékű támogatást is jelenthet, ami már valóban érezhető segítség” – emelte ki Fata László, a Cafeteria TREND juttatási szakértője.

A csekély értékű ajándékot a munkáltatók különböző alkalmakra használják fel, például év végi jutalomként, iskolakezdési támogatásként, karácsonyi ajándékként, nyaralás vagy gyermeknap támogatására, illetve jelenléti bónuszként vagy egyéb ösztönzőként. A juttatás népszerűségét több tényező is magyarázza: kedvező adózása miatt költséghatékony a munkáltatók számára, miközben a munkavállalók szemében sokszor értékesebb lehet, mint egy bruttó bérkiegészítés. Emellett egyszerű az adminisztrációja. Különösen, a munkaerőpiaci kihívások – mint a magas infláció és a bérköltségek növekedése – miatt a cégek egyre inkább keresik a versenyképes, motiváló és költséghatékony juttatási formákat, amelyek hozzájárulnak a dolgozók megtartásához és lojalitásuk erősítéséhez. További pozitívum, hogy Magyarországon több mint 17 ezer elfogadóhelyen válthatók be a Rewin utalványai, ami nagyfokú rugalmasságot és kényelmet biztosít a munkavállalóknak.

Az utalványok forgalma jelentősen nőtt az elmúlt években: 2024-ben például az majdnem a duplájára emelkedett, és a versenyszférában az eseti juttatások több mint kétharmadát már csekély értékű ajándék formájában adták ki. A Rewin Magyarország, mint meghatározó piaci szereplő, 2023-hoz képest 35%-kal magasabb értékben bocsájtott ki utalványokat a dolgozói juttatások, üzleti ösztönzés és szociális támogatás területén.

(X)