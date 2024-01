Felpuhulnak-e az egyházi iskolák? – Farkas István atya a Mandinernek

Nemrég a pesti piaristáknál egy fizikatanár a 444 filmjét vetítette le órán.

Sajnos ez igaz.

Molnár Áron baloldali aktivista pedig a budai ciszterek vendége volt. Mik a párbeszéd keretei?

A bűnpártolás a legsúlyosabb bűnök közé tartozik. Soha még a látszatát sem kelthetem annak, hogy olyanokkal egyeztetek, akik velem szöges ellentétben állnak. Jézus a farizeusokkal nem egyeztetett arról, hogy a törvény betűjének vagy az irgalomnak van prioritása. Azzal ülök le egy asztalhoz, aki tiszteli és keresi az igazságot, ebben az esetben a dialógus mindkettőnket gazdagítja. Ellenkező esetben csak az idegrendszerem tépázódna meg. Mint mindenben, e területen is Mesteremet követem, ő is többször elutasítja a dialógust. Amikor Jézust a hatalmáról kérdezik, a kétszínű farizeusokat nem méltatja válaszra. Ha valaki elolvassa Platón dialógusait vagy akár Heisenberg A rész és az egész című művét, látni fogja, hogy a párbeszéd alapja náluk is a kölcsönös tisztelet.