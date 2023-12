„Sem a 2022-es országgyűlési választás, sem más felmérések nem igazolták a baloldali-liberális pártok »Éljen, Ukrajna!« hozzáállását és a putyinozást. Ezek az ellenzéki pártok más erkölcsi megfontolást tartottak fontosabbnak – amely a saját véleménybuborékaiknak is megfelel szerintük – és továbbra is egyértelműen Ukrajnát támogatják, szembeállítva azt az Orbán-kormány Putyin-barátságával.

Ez az alapállás volt megfigyelhető az Országgyűlés mai Ukrajna-vitájában is. A Momentumnál volt legszembeötlőbb Ukrajnának a kritikátlan támogatása, de a DK,az MSZP és a Párbeszéd is harcosan kiállt Zelenszkijék mellett. A miniszterelnök és a kormánypárti képviselők nem egy konkrét ellenvetéseire – pl. Ukrajna EU-tagsága húsz százalékkal csökkentené a magyar gazdáknak jutó támogatásokat, általában is zuhannának a kohéziós pénzek, stb. – ezek az ellenzéki pártok nem nagyon tudtak mit mondani, pedig a Fidesz-KDNP most viszonylag nagyvonalú volt, az általános vita négy óra hosszán át tartott és nem volt olyan szándék a kormányoldal részéről, hogy idő előtt berekessze a vitát, egyszerűen nem jelentkeztek többen szólásra.

Jó látható, hogy a szuverenitás-téma mellett a Fidesz választási kampányának az Ukrajnával szembeni kritikus politizálás is része, amely rezonál sok magyar választópolgár véleményére: kutatások mutatták meg, hogy Ukrajna népszerűtlen ország a magyarországi lakosság körében. Az Ukrajna-párti ellenzéki pártok pozíciója egyenesen önsorsrontó és nem találkozik számos választó álláspontjával. Így akarnak kormányt váltani?”

