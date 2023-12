Tarlós irigykedhet Karácsonyra: ekkora összeggel még a jobboldali városvezetés sem kalkulálhatott

Hanyag gazdálkodás vagy kormányzati kivéreztetés?

Csakhogy, mint azt a Világgazdaság vonatkozó elemzése kiemelte, a jelenlegi főpolgármester elődjének, Tarlós Istvánnak két ciklus sem volt elég ahhoz, hogy megduplázza adóbevételeit. A jobboldali városvezető 88,5 milliárdos iparűzésiadó-bevétellel kalkulálhatott még 2010-ben, utolsó teljes évében, 2018-ban ugyanez a 149 milliárdot sem érte el. Karácsonyék ezzel szemben 2024-ben rekordszintű iparűzésiadó-bevétellel számolnak: 562 milliárddal, melyből a forrásmegosztási törvény alapján a Fővárosi Önkormányzatnak 303,5 milliárd jár – az idénre tervezett 272 milliárd helyett, s 2019-ben 164 milliárdról indultak. Vagyis, mint azt a lap is írta, a baloldali városvezetés alatt sokkal magasabb bázisról feleannyi idő alatt is bekövetkezett már 85 százalékos bővülés, mint Tarlós idején, amikor is ugyanez a szám 92 százalék volt, de 9 év alatt. „Egy olyan kormányzati ciklusban, amely a városháza állítása szerint kivérezteti Budapestet. (…)

Nem elvitatva, hogy a főváros jelenlegi vezetésének nem kedvez a regnáló országos hatalom, de azt is megalapozatlan állítani, hogy Budapest kárvallottja lenne a kabinet gazdaságpolitikájának”

– olvasható a cikkben.