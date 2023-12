Pressman szerint az orosznál is durvább a magyar szuverenitásvédelmi törvényjavaslat, miközben az amerikainál is messze enyhébb

Komoly aggályokat – serious concernt – fejezett ki a nemrég az Országgyűlés elé került szuverenitásvédelmi törvényjavaslattal kapcsolatban David Pressman amerikai nagykövet. Szerinte a törvényjavaslat „a független civil társadalom és a médiaszervezetek kriminalizálására vagy megfélemlítésére irányulhat”, s az nagyon veszélyes. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Magyarország „nem ezt az utat választja”, azaz nem fogadja el a törvényt, illetve utalt arra is, hogy szerinte a magyar szuverenitásvédelmi törvénycsomag a putyini Oroszország hasonló jogszabályához képest is messze durvább.