Nemzeti zarándokhellyé válhat a legnagyobb magyar otthona

Az egyszintes barokk kastély az 1750-es években épült, kialakítása során felhasználták az egykor a helyén álló majorsági épület alapfalait is. A kastély földszinti teremsora, lépcsőháza és emeleti nagyterme máig őrzi eredeti, barokk formáját. Az épület keleti szárnyában kápolnát, a nyugatiban színháztermet hoztak létre. Nagyjából erre az időszakra tehető a kastély előtti park kialakítása is, amelyet a korszak legjelentősebb főúri kertjei között tartottak számon.

Széchenyi István külföldön szerzett tapasztalatainak szellemében mintagazdaságot hozott itt létre. A kastély egyes részeinek átépítésére és korszerűsítésére Hild Ferdinánd soproni építészt kérte fel 1834-ben. A főépület mellé mindkét oldalon egy-egy derékszögben csatlakozó szárnyat emeltetett, ahonnan a külföldi utazások során megismert technikai vívmányok, a fürdőszoba és a vízöblítéses illemhely sem maradhatott el. Ekkor vezették be a gázvilágítást is. A gróf az épület nyugati szárnyrészében alakította ki saját lakrészét, itt helyezte el könyvtárát és dolgozószobáját is.