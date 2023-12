Még detektívkomédiát is írtak Pesten a Mona Lisa elrablásából

Itthon az élelmesebb kereskedők Mona Lisával kezdték hirdetni a terméküket, így

megjelent a piacon a Mona Lisa orrszépítő kencefice is, más pedig úgy adta fel hirdetését a lapokba, hogy ne a Mona Lisát keressék, hanem az ő kínálatát.

Hamarjában egy színdarab is elkészült Budapesten Mona Lisa életéből, és egy kétfelvonásos detektívkomédia is, amely a lopást rekonstruálta. Sokáig élt az a feltevés is, hogy a Mona Lisa valójában nem tűnt el, csak elrejtették, mert valaki véletlenül kárt tett benne és a múzeum nem akarja, hogy ilyen állapotban lássák, ezért titokban restaurálják.

A Mona Lisa a legnépszerűbb festmény a Louvre-ban.

Fotó: Wikipedia

Aztán 1913 decemberében jött a hír: előkerült a festmény, méghozzá Olaszországban. Egy bizonyos Vincenzo Peruggia a lebukása után mindent bevallott. Elmesélte, hogy könnyedén, feltűnés nélkül leakasztotta a festményt a falról és egy melléklépcsőn kisétált vele. A képet az Uffizi képtárnak akarta eladni, ám a múzeum értesítette a rendőrséget és a férfit őrizetbe vették. Peruggia mentségére azt hozta fel a bírósági tárgyaláson, hogy

azért lopta el a Mona Lisát, mert annak az alkotója miatt szerinte Olaszországban lenne a helye.

Talán ez is belejátszott, hogy végül csupán egy év börtönre ítélték. Peruggia aztán 1925-ben, csupán 44 évesen szívroham áldozata lett. A Mona Lisa pedig 110 éve ismét a Louvre ékessége. És azóta már sokkal jobban vigyáznak rá a „lomtárban”.