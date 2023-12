Ez pont annyira abszurd, igaztalan, történelmietlen és az akkori rezsim meghurcoltjainak a megalázása, mint korábban a nácikkal és Hitlerrel vont párhuzam. Ez azért is veszélyes, mert ha az ember azt hallja, hogy a Fidesz olyan, mint az MDP vagy az NSDAP, Orbán pedig egy Rákosi vagy egy Hitler, akkor az erről fogalmatlan állampolgár azt gondolhatja: na, ilyen a diktatúra, ilyenek a diktátorok, ilyen volt Sztálin, Rákosi, Hitler, hát ez azért nem is olyan durva. Másfelől Orbán fiatal(abb) hívei úgy is gondolkodhatnak: ha Orbán (aki szemlátomást demokrata, hazafi stb.) olyan, mint Rákosi vagy Hitler, akkor azok is derék emberek, és csak az Orbánról is mindent összehazudozó stand up-osok, színészek és újságírók keltették róluk azt a tévképzetet, hogy gazemberek voltak.

Itt aztán végképp kicsúszik a talaj a lábunk alól, és csakugyan minden zavarossá válik. No, ott aztán lehet halászni…”

