Szóval akár érdekes is lehetne a politikusi pályája, volna benne politikai potenciál – ha nem érezné újra és újra azt a szemlélő, hogy vezetőként igazából született vesztes, dilettáns a profik között. A legújabb húzása, annak bejelentése, hogy átveszi a Momentum elnökségét (»visszatérek a Momentum elnökének«), ez is minimum meglepő. Hogyan, a Momentumnál ez így megy? Jó, tudtuk, hogy Gelencsér egy niemand, ezer alkalommal bizonyította, na de ilyen direkt módon kimondani, nem kínos ez? És ha ennyire nyilvánvalóan egy senki, akkor hogyan lehetett parlamenti párt elnöke? Mit szólnak ehhez a Momentum választói? És a tagság? Nem az ő joguk lenne elnököt választani? De Donáth Anna itt nem áll meg, már azt is bejelentette, kikből fog állni az ő elnöksége: Orosz Anna, Soproni Tamás, Hajnal Miklós, Bedő Dávid, Tompos Márton és Cseh Katalin lesznek a tagok. Nyilván megint a kérdés: az elnökséget nem a tagságnak kellene megválasztania, alapos jelölési folyamat befejezéseként?