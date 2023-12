Brzezinski barátja és egy hírszerzőfőnöknő férje – kicsoda pontosan Gáti Károly, Soros egyik fő embere?

Gáti 1970 és 1986 között a New York-i Columbia Egyetem tanára és kutatóintézetének munkatársa volt. Itt barátkozott össze és került szoros munkakapcsolatba Zbigniew Brzezinskivel, az amerikai külpolitika egyik legnagyobb hatású stratégájával, egykori nemzetbiztonsági tanácsadóval.

1993-94-ben az amerikai külügyminisztérium tervező osztályán Európa- és Oroszország-ügyi főtanácsadóként alkalmazták,

munkája középpontjában a NATO-bővítés állt. 2000 óta oktat a Johns Hopkins Egyetem nemzetközi tanulmányok posztgraduális iskolájában.

Felesége, a 77 éves Toby Gati Oroszország-szakértő, a '90-es években helyettes államtitkári beosztásban felügyelte Bill Clinton kormányában az amerikai külügy hírszerzési irodáját, ekkor lett Gáti Washingtonban igazán befolyásossá.

Ekkor készítették elő a közép-európai országok NATO-csatlakozását, Gáti pedig az említett főtanácsadói megbízást is kapta. Ez az iroda szervezte bő tíz évre rá a CIA-vel közösen az említett Közép-Európa-szimpóziumot. Toby Gati Bill Clinton tanácsadójaként is szolgált, illetve az elnök mellett működő nemzetbiztonsági tanácsadói hivatal a posztszovjet államokért felelős főigazgatója is volt.

Később pedig a Lukoil orosz energiaóriás igazgatótanácsába is beválasztották.

Mindeközben Gáti jó kapcsolatot ápolt a szintén budapesti születésű, nála néhány évvel idősebb Tom Lantossal (1928-2008), az amerikai képviselőház egyetlen holokauszttúlélő tagjával. Lantos a kétezres években a külügyi bizottság demokrata párti elnöke volt.

