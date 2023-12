Kati Marton, a háttérhatalom egyik embere

Részletes portrét közölt a Magyar Nemzet a magyar választásokba beavatkozó Action for Democracy amerikai szervezet nemzetközi tanácsadó testületi tagjáról, Kati Martonról.

Ahogy a cikkből megtudható, a 74 éves, amerikai–magyar Marton 1957-ben hagyta el családjával Magyarországot, miután a II. világháborúban, majd a Rákosi-rendszerben is üldözték őket.

A tengerentúlon azonban hamar megtalálták a számításukat, a lap egy washingtoni forrása szerint

Marton családja a kivándorlást követően úgy idomult az amerikai elitbe, mint kés a vajba.

A Magyar Nemzet portréja szerint a több nyelven is jól beszélő Marton ismert tévés újságíró és könyvszerző lett, ugyanakkor a 2005-ben elhunyt Peter Jennings tévésztárral, majd Richard Holbrooke-kal, az egyik legismertebb – és a jelenleg is kormányzó Demokrata Párthoz kötődő – amerikai diplomatával kötött házassága csak szélesítette amerikai kapcsolatrendszerét, amit az Action for Democracy magyarországi adományszerzéseihez is felhasználhatott.

Marton és Holbrooke (aki 2010-ben elhunyt) 1995-ben a budapesti amerikai nagykövet Zugligeti úti rezidenciáján házasodott össze, ami több mint szimbolikus, tekintve a személyi összefonódásokat – írja a cikk.

Marton egy 2018-as írásában

a zsidóüldözéshez és a kommunisták ámokfutáshoz hasonlította Orbán Viktor háborúját Soros György ellen.

A Karácsony Gergely vezette főváros társszervezésében megrendezett 2022-es Budapest-fórumon pedig úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kormányzása következtében most egy „hülye, ignoráns társadalom” él Magyarországon.

A baloldali kampányfinanszírozásról szóló titkosszolgálati jelentés idézi Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás 2022-es miniszterelnök-jelöltjének nyilatkozatát, amely szerint

Kati Marton és barátai nagyon sokan és nagyon sokat tettek azért, és gyűjtöttek a kinti magyarok és nyilván nem csak a magyarok körében ahhoz, hogy sikeres legyen ez a kampány.

Marton a német megszállás Szabadság téri emlékműve kapcsán azzal vádolta szülőhazáját, hogy Magyarország nem nézett szembe a múltjával úgy, ahogyan azt Németország megtette.

Egy későbbi interjúban arról beszélt, hogy

Magyarországon egy esetleges későbbi gyilkos erőszaktól tart,

ellentétben Németországgal, ahol a gyerekeket hatéves koruktól holokausztemlékművekhez viszik tanulmányútra.

Nyitókép: Kati Marton egy 2019-es rendezvényen. (Fotó: Aurora Rose/Patrick McMullan via Getty Images)