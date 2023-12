Ezer szállal kötődik a háttérhatalomhoz a hazánkat folyamatosan bíráló Francis Fukuyama

Francis Fukuyama filozófust mutatja be a Soros György legfontosabb embereit bemutató cikksorozatának legutóbb részében a Magyar Nemzet.

A lap felteszi a kérdést, hogy nem fura-e, hogy „Magyarországtól kilenc időzónára él egy hazánkhoz semmilyen formában nem kötődő japán–amerikai politikai filozófus, aki lépten-nyomon késztetést érez arra, hogy beleszóljon a magyar és európai ügyekbe”?

Fukuyama a Magyar Nemzet szerint igazi háttérhatalmi figura, amikor megírta a „történelem végének” elméletét éppen a Rand Corporation elemzője volt.

A Rand Corporation-ről Drábik János jobboldali közíró úgy fogalmazott:

A Rand Corporation a mai napig a háttérhatalom központi agytrösztje,

a Tavistock Intézet legfontosabb amerikai kiszolgálója, és fő funkciója az agymosási technikák elterjesztése.”

Fukuyma jelenleg pedig annak az Action for Democracy (A4D) tanácsadó testületének tagja, amely szervezet beavatkozott a 2022-es magyarországi választásokba. A filozófus a John Hopkins Egyetemen is megfordult, ahol egyébként Charles Gati magyar származású politológus – az A4D egy másik tanácsadó testületi tagja –, valamint Korányi Dávid, az A4D vezetője is.

A filozófus a National Endowment for Democracy-hez (NED) is köthető, ez az a szervezet lényegében a CIA (Központi Hírszerző Ügynökség) hivatalossá tett megjelenése külföldön. Ezek alapján érthető, hogy Fukuyama rendszeresen felszólal Magyarországgal és az illiberális demokráciával szemben.

Nemrég egy interjúban annak a véleményének adott hangot, hogy „nem érti, hazánk hogyan lehet még az Európai Unió tagja, miközben szerinte Ukrajna jelenleg sokkal demokratikusabb ország, mint Magyarország”. Korábban pedig arról beszélt, hogy „Magyarország a visszalépés példája”.

Fukuyamat a Soros György által alapított magánegyetem, a CEU is vendégül látta. Ma pedig az ő részvételével alakult Action for Democracy a jobboldali kormányokkal szembenálló ellenzék mögötti „társadalmi erőket” támogatja hazánkban, a lengyeleknél és másutt is, „csatatérállamoknak” nevezve ezeket az országokat – írta a Magyar Nemzet.