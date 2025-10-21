Ft
budapesti békecsúcs Ukrajna orosz-ukrán háború Európai Unió

Kifakadt az ukrán politikus a budapesti békecsúcs miatt: Magyarország megzabolázását követeli az EU-tól

2025. október 21. 21:58

Olekszandr Kornijenko szerint az ukránok uniós zászlóval a hátukon halnak meg.

2025. október 21. 21:58
null

A ukrán parlament elnöke szerint felháborító, hogy az Európai Unió nem bír el Magyarországgal – számolt be a Körkép.sk. Olekszandr Kornijenkot a jelek szerint feldúlta a budapesti békecsúcs híre:

Milyen ereje van az Európai Uniónak, ha egy olyan kicsi országgal sem tud kezelni, mint Magyarország”.

Az ukrán politikus szerint igazságtalanság ez, hiszen „az ukránok uniós zászlóval a hátukon halnak meg”.

Mindeközben egyre hevesebb a találgatás azzal kapcsolatban, hogy mikor kerülhet sor Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójára a magyar fővárosban. Trump múlt csütörtökön jelentette be közösségi oldalán, hogy Putyinnal folytatott telefonos tárgyalásán beszéltek arról, hogy Budapesten fognak tárgyalni az orosz-ukrán háborúról, bár konkrét időpontot nem említett. A hírek szerint a találkozóra a következő hetekben kerülhet sor.

Kedden a CNN „fehér házi forrásokra” hivatkozva azt írta, hogy késhet a csúcstalálkozó, mivel Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter találkozója is csúszik. Ezt az értesülést ugyanakkor cáfolta Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Marija Zaharova külügyi szóvivő pedig azt javasolta a médiumoknak, hogy ne keveredjenek bele ebbe az „információs cirkuszba”, és jelezte, hogy amint hivatalos információ áll rendelkezésre, azt közzéteszik.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője Facebook-oldalán azt írta, hogy „mind az amerikai, mind az orosz elnök megerősítette, hogy ha találkoznak, akkor Budapesten fognak tárgyalni”. Deák forrásai szerint a háttérben zajlik a békecsúcs előkészítése, a nyilvánosságban ugyanakkor információs hadviselést láthatunk. Sőt, hozzátette, hogy az elkövetkező napokban friss bejelentés is várható.

Nyitókép forrása: Paul ELLIS / AFP

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
figyelő4322
2025. október 22. 00:30
bondavary 2025. október 21. 23:03 "Az ukránok nem az unióért harcolnak, erre senki nem kérte őket." Így igaz. Az únió, vagyis az úniós csicskák gazdái csak használják a hoholokat a maguk aljas céljaira!
figyelő4322
2025. október 22. 00:26
Kornijenko csicska kornyikálja a gazdái mantráját. De emlékezzünk a közmondásra: amelyik kutya ugat, az nem harap! Ez csak egy hangosan csaholó kutya, ez a feladata, nem a harapás. Arra is vannak kijelölt kutyák, azok nem csaholnak, legfeljebb vicsorítanak, és persze harapnak. Azokra kell odafigyelni, azoktól kell óvakodni! Azok, akik tudnak harapni, inkább az EU berkeiben vannak...
Zsolt75
2025. október 22. 00:25
"Uniós zászlóval a hátukon halnak meg" Ja. A nem uniós kócos borisz útmutatása alapján. Van egy olyan mondás, hogy aki hülye....
YouTubeRight2Laugh-Tamas
2025. október 22. 00:00
Valamikor beléptünk az Európai Unióba, ahol a keresztény értékek, a béke és a szabadság volt a cél — a nemzetek egyetértésével. Azóta a nagyságos urak, hölgyek és X-ek már azt sem tudják, mi az a férfi, mi az a nő, és hogyan születik a gyerek. A véleményszabadság zászlaja alatt pedig azt hirdetik: ne gondolj, ne mondj semmit, ami nem az ő szövegük. Az „inter-nácik” és magyar bábjaik hamarosan újra lecsapnak. És Zelenszkij most épp abban a helyzetben érzi magát, hogy ő oszthat parancsot. Több mint szánalmas.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!