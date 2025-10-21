Kifakadt az ukrán politikus a budapesti békecsúcs miatt: Magyarország megzabolázását követeli az EU-tól

A ukrán parlament elnöke szerint felháborító, hogy az Európai Unió nem bír el Magyarországgal – számolt be a Körkép.sk. Olekszandr Kornijenkot a jelek szerint feldúlta a budapesti békecsúcs híre:

Milyen ereje van az Európai Uniónak, ha egy olyan kicsi országgal sem tud kezelni, mint Magyarország”.

Az ukrán politikus szerint igazságtalanság ez, hiszen „az ukránok uniós zászlóval a hátukon halnak meg”.

Mindeközben egyre hevesebb a találgatás azzal kapcsolatban, hogy mikor kerülhet sor Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójára a magyar fővárosban. Trump múlt csütörtökön jelentette be közösségi oldalán, hogy Putyinnal folytatott telefonos tárgyalásán beszéltek arról, hogy Budapesten fognak tárgyalni az orosz-ukrán háborúról, bár konkrét időpontot nem említett. A hírek szerint a találkozóra a következő hetekben kerülhet sor.

Kedden a CNN „fehér házi forrásokra” hivatkozva azt írta, hogy késhet a csúcstalálkozó, mivel Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter találkozója is csúszik. Ezt az értesülést ugyanakkor cáfolta Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Marija Zaharova külügyi szóvivő pedig azt javasolta a médiumoknak, hogy ne keveredjenek bele ebbe az „információs cirkuszba”, és jelezte, hogy amint hivatalos információ áll rendelkezésre, azt közzéteszik.