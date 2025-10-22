Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bárdosi Sándor Bajtársak Digitális Polgári Kör honvédség Vadai Ágnes

Vadai Ágnes arcátlanul beletörölte a lábát az egyik legfontosabb polgári körbe

2025. október 22. 05:53

Az a Vadai, akinek az államtitkársága idején szinte teljesen leépítették a honvédséget.

2025. október 22. 05:53
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Most Vadai ismét jelentkezett. Ezúttal is a Facebook-oldalán osztotta az észt, páros lábbal szállt bele a Bárdosi Sándor nevével is fémjelzett Bajtársak Digitális Polgári Körbe:

»Nemhogy a haza védelmét, de egy döglött ebihalat se bíznék azokra, akik belépnek a fideszes Bajtársak Digitális Polgári Körbe!«

Írta ezt az a Vadai, akinek az államtitkársága idején szinte teljesen leépítették a honvédséget, elkótyavetyélték a katonai eszközöket. Vadai államtitkári munkálkodását fémjelzi, hogy a Gyurcsány–Bajnai-kormányok tevékenységének eredményeként 2010-ben mindössze 17 fő tartalékosa volt hazánknak. A honvédség 45 ezer fős engedélyezett létszáma 2002-ről 2010-re 29 ezer fő alá esett, a mélypont 2007-ben volt, amikor alig érte el a 23 500 főt.

Van még kérdés?”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nnjohn
2025. október 22. 08:49
Ez a Vadai éppen úgy szétbaszta a honvédséget, mint Leyen a németet... Ha nem bízik a Bajtársakban, hát akkor a Vadait kell besorozni....
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
•••
2025. október 22. 08:29 Szerkesztve
A karcagi vaddisznó egy pofátlan proli.
Válasz erre
0
0
altercat1
2025. október 22. 08:13
Tyühh! A lo-vagina... Nem mindegy, mit nyerít?
Válasz erre
1
0
evass816
2025. október 22. 07:52
Vadai Ágnes ugat, a karaván halad...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!