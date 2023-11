Van már halálos áldozata a vásárlási láznak, a gyűjtögető életmódnak is köze lehet a jelenséghez – szakértőt kérdeztünk

Roboz Zsóka hozzátette: az evolúciós elméletek mellett a vásárlási szokásainkat a versenyszellem is befolyásolja. „Ekkor a vásárlóban azt pingetik meg, hogy legyen résen, és szerezze meg elsőként a környezetében az adott terméket. Ettől dominánsnak tűnhet. Vannak olyan oldalak, amelyek azt is feltűntetik, hogy egy bizonyos árucikkből mennyi van még raktáron. Ezzel is az a kereskedők célja, hogy spanolják a vevőt, hogy ne maradjon le a kihagyhatatlan ajánlatról.”

Van, aki ölni is képes egy-egy státuszszimbólumért

A szakértő arra is kitért, hogy ilyen helyzetekben a vásárlókban megemelkedik az adrenalin szintje, és a racionális döntések helyett érzelmi alapúakat hoznak. Ilyenkor sokszor rosszul választanak, főleg ha anyagi kérdésekről van szó.

Még akkor is emocionális döntésről beszélünk, ha egy ruhát vagy cipőt azért veszünk meg, mert szerelem volt első látásra.

„Mikor a pszichénket elárasztja az adrenalin, akkor korlátozottan képes befogadni információkat, ezért csak azokat a tényeket kezeli, amelyek közel állnak a döntéséhez. Ilyenkor fordulhat elő, hogy túlköltekezünk. Míg az evolúciós kód aktiválódásakor olyan dolgokat vásárolunk, amire szükségünk van, addig, mikor a versenyszellem hat ránk, akkor teljesen felesleges termékeket szerzünk be” – hívta fel a figyelmet.

„A harmadik befolyásoló tényező az egoharc. Ez azoknál áll fenn, akik nem engedhetnének meg maguknak bizonyos árucikkeket, de azok státuszszimbólumként funkcionálnak náluk. Így amikor akciósan vagy nyomott áron elérhetők, például a Black Friday kampányok során, akkor akár ölni is képesek értük. Ez az első félórában a legijesztőbb kívülről nézve, mert akkor fogynak a készletek, zajlik a harc a felhalmozási javakért.

Amerikában már halálos áldozata is van ennek a vásárlási láznak:

egy eladót elsodort nyitás után az üzletbe beáramló tömeg, és miután a földre került, nem vettek róla tudomást, és agyontaposták. Ez az egóról szól, hogy kifelé a gazdaság látszatát keltsék” – húzta alá Roboz Zsóka.

Mikortól beszélhetünk boltkórosságról?

Arra a kérdésre, hogy mikor kell akár szakemberhez fordulni a „boltkórosság” miatt, a pszichológus azt válaszolta, hogy „sosem szabad a lázat annyira enyhíteni, hogy a beteg kihűljön. Akkor kell aggódni, ha már a viselkedésünket, a gondolkodásunkat, sőt még a társas kapcsolatainkat is befolyásolja a vásárlás vagy a különböző online piaci terek böngészése.

Ha nyomást érzünk amiatt magunkban, hogy lemaradunk egy termékről vagy akcióról, akkor már függőségről beszélhetünk, és terápiára van szükség”

– jelentette ki Roboz Zsóka.

„Ha van bennünk valami vákuum, valami hiányérzet, azt pillanatnyilag be tudjuk azzal tölteni, hogy vásárolunk akár offline, akár online, mert ez is egyfajta sikerélményt ad. De ez ugyanolyan, mint a kábítószer: egy idő után egyre több kell, egyre gyakrabban, hogy a megfelelő hatást elérjük. A boltkórosság is ilyen, egyre több kell belőle, egyre gyakrabban, ahhoz, hogy a függő jól érezze magát. Aztán miután kielégült mélyebbre esik vissza, mert ez a vákuum, ez a hiányérzet nem töltődik fel. Ezt csak úgy lehet kezelni, hogy

terápiában feltárjuk, hogy mi a valós oka ennek a pótcselekvésnek.

Ez lehet egy gyermekkori trauma vagy az, hogy nem működik jól a párkapcsolata, vagy feleslegesnek érzi magát, például a munkahelyén” – hangzott el.

„Amíg ezek nincsenek tudatossá téve, össze-vissza kezeli a segítségre szoruló mindenfélével: túlzásba vitt vásárlással, alkoholfogyasztással vagy evéssel. Az összes ilyen pótcselekvés vagy elhárító mechanizmus arra van, hogy elfedje azt a problémát, ami bennünk van, mert ezt könnyebb útnak érezzük, mintha megdolgoznánk egy szakember segítségével, és ténylegesen szabaddá válnánk” – szögezte le a szakértő.

Kiemelten figyeli a szezonális termékeket a fogyasztóvédelem

A Mandiner egy korábbi cikkében arra is felhívta a figyelmet, hogy milyen pénzlehúzó trükkökre érdemes odafigyelni Black Fridaykor és a decemberi vásárláskor.

A lapunknak nyilatkozó Kupeczki Nóra, alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár is felhívta figyelmünket. a hatóság ellenőrzi a hagyományos üzleteket, piacokat, kitelepüléseket és az online boltokat is, amelyek egyébként részletes tájékoztatást is kaptak a hivataltól a jogszerű működéshez.

Kiemelten figyelik a szezonális termékeket a Mikulás-csokiktól a szilveszteri virslikig (nem a minőséget nézik: az a Nébih dolga; hanem hogy annyi százalék a kakaótartalom, mint ami rá van írva), karácsonyfadíszekig. Mindemellett pedig

különösen figyelnek az akciókra, leértékelésekre.

A szakállamtitkár a Black Friday kampányok kapcsán elmondta, 2022 tavasza óta vége annak, hogy a kereskedő a szezon előtti nap mesterségesen felviszi az árát. Például egy 10 ezer forintos fülhallgatónak 18 ezerre, hogy aztán 50 százalékos fekete pénteki akció keretein belül 9 ezerért árulja. S nem csak azért, mert egy árösszehasonlító oldalba beütve hamar kiderül a turpisság, hanem mert immár az előző 30 nap legalacsonyabb árához köteles mérni a százalékos leértékelést, vagyis esetünkben a 50 százalékos leértékelés helyett a valódi 10 százalékost kell kiírnia – ellenkező esetben bírság lesz a vége – hangsúlyozta Kupeczki Nóra.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is folyamatosan figyeli a piaci jelzéseket, hogy közbeavatkozhasson a versenyt torzító jogsértések esetén. A kockázatokra hivatkozva azt javasolják a fogyasztóknak, hogy az akciós termék megvétele előtt feltétlenül győződjenek meg néhány lényeges információról: mekkora a megtakarítás mértéke az eredeti árhoz képest,

ellenőrizzék a kívánt termék, szolgáltatás árát más áruházakban, weboldalokon is,

ismerjék meg a kedvezmény biztosításának pontos feltételeit, tanulmányozzák a kereskedők általános szerződési feltételeit,

ellenőrizzék, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges járulékos költségeket is, mint például a szállítási, a csomagolási vagy az adminisztrációs díj.

***