„Ez bizony tipikusan bolsevik tempó, szíve mélyén Soros valójában az is. Olvassuk csak el Marx szavait, amelyeket 1849-ben a Neue Rheinische Zeitungban írt: »A sajtó fő kötelessége most az, hogy a fennálló politikai állapot valamennyi alapját aláássa.« Ugyanezt teszi világszerte számos országban és teszi ezt hazánkban is Soros György a balliberális cselédsajtó segítségével. A szocialista társadalom felépítése helyett most a nyílt társadalom megvalósítása a cél, de mindenáron. Aki ennek útjában áll, azt meg kell semmisíteni, el kell törölni a föld színéről. Azonban a Soros-féle nyílt társadalom, mint ideológia, valójában éppen olyan illúzió, mint a Marx által hirdetett kommunizmus és annak proletárhatalma volt. Mindkettő súlyos társadalomelméleti tévedés, politikai gyakorlatként való erőltetése pedig megbocsáthatatlan bűn. Miből is ered Soros Marxhoz hasonló hatalmas politikai étvágya? Mindketten szembe fordultak koruk középosztályának ideáljaival, életformájával, de nem azért, mert erkölcsileg felülemelkedtek volna azon, hanem azért, mert bosszúálló, erőszakos és öntelt személyiségek.

Sorost, ugyanúgy, mint Marxot, rossz emberi tulajdonságai, gátlástalan természete sodorta saját képzeletbeli világába, amelyet eszelős módon a nemzetek tönkretétele árán is igyekszik elterjeszteni. Soros megalomán világmegváltó terveivel csak fejedelmi önbizalma vetekedhet. A spekuláns egy interjúban istennek nevezte magát, máskor meg azt mondta: ő a világ élő lelkiismerete. Szerencsére rajta kívül ezt egyetlen épeszű ember sem hiszi el róla. Sőt, Soros még annyira sem eredeti elme, hogy ő találta volna ki ezt az emberellenes társadalmi formációt, amelynek kísérteti terepének az Uniót szánta. Soros szellemi atyja, a marxista lelkületű Karl Popper egyszerűen átplántálta Marx tévtanait a modern világba, és megalkotta vulgárfilozófiai szörnyszülöttjét, a nyílt társadalom teóriáját. Popper hűséges tanítványa pedig tovább majmolta mestere degenerált gondolatait a világ átalakításáról, az ehhez szükséges lépésekről, a totális ellenőrzésen alapuló új világrendről. E témában írt könyvei kristálytisztán összefoglalják a Soros-doktrína lényegét. Ez valójában nem más, mint a független nemzetek társadalmába történő külső beavatkozás stratégiája. Vagyis ez a beavatkozás nem más, mint az állami szuverenitás korlátozásának ideológiája.

Soros folyamatosan mesterkedik és újabbnál újabb trükkökkel fog előjönni hazánk és a polgári-nemzeti kormány ellen. Mi, magyarok tudjuk, ha Soros és zsoldosai megtámadnak, az azt jelenti, hogy igazunk van. Ha Soros, a gátlástalan spekuláns, Magyarország ellensége megtámad bennünket, az számunkra csak megtiszteltetés és aranyérem. Azonban, ha egy normális világban élnénk, egy ilyen karakter nem szaladgálhatna szabadon, börtönben lenne, de legalábbis kényszerzubbonyban. Mondjuk ki nyugodtan, Soros György nélkül boldogabb lenne ez a világ.”