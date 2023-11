Sajtóértesülés: Tordai Csaba kulcsszerepet vállalt Karácsonyék botrányos adománygyűjtésében

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Bajnai Gordon és Karácsony Gergely régi bizalmasához vezethetnek a szálak a főpolgármesterhez köthető 99 Mozgalom félmilliárd forintos, tisztázatlan eredetű támogatásaival kapcsolatos ügyben is. Nem ez az első botrány a főpolgármester körül, amelyhez Tordai Csabának is köze van.

A Magyar Nemzet hétfői összeállításában felidézte, hogy csütörtökön Tordai irodájában, ügyész jelenlétében foglaltak le bizonyítékokat az adónyomozók a Mozgalom adománygyűjtésének ügyében.

A lap felidézte, hogy a botrány azután robbant ki, hogy a Nemzeti Információs Központ (NIK) által az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága számára a tavalyi választások külföldi befolyásolásáról készített, idén júniusi összefoglaló anyag szerint Karácsony Gergely párbeszédes párttársa, Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között tizenkilenc alkalommal 506 millió forintot fizetett be az általa vezetett, a főpolgármester által alapított 99 Mozgalom számlájára.