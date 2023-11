Poligámia mellett, Orbán ellen – kicsoda Törley Katalin?

Elbocsátás

„Több, mint négynapos idegőrlő bizonytalanságnak lett így vége. A nekem és a tanítványaimnak is elviselhetetlen, kiszámíthatatlan, érzelmileg nehezen kezelhető időszak a mai nappal lezárult” – ezekkel a szavakkal jelentette be Törley Katalin, hogy véget ért a munkaviszonya a Kölcseyben, ugyanis kiderült, ő is egyike annak az öt tanárnak, akiket elbocsátottak, mert polgári engedetlenségben vettek részt.

Azt is megírtuk, hogy az esetet követően nem sokkal a Balkan Insight összegyűjtötte a környező országok azon „hétköznapi embereit”, akik „fáradhatatlanul dolgoztak, hogy inspirálják társadalmunkat és változást idézzenek elő”.

A Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) listáján a környező országokból emeltek ki egy-egy embert, s a díjazottjaik között pedig ott van Törley Katalin is.