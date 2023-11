Elárulta a pedagógustüntetések szervezője, mi volt a valódi céljuk

Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom vezetője a miniszterelnök távozását követelte egy nemrég megrendezett pódiumbeszélgetésen, ahol Gulyás Márton kérdezte – számolt be róla a Magyar Nemzet. Törley a rendezvényen azt is elmondta, hogy nem elég megbuktatni Orbán Viktort, hiszen „Kádár is ment, és utána nem sokkal újra kialakult egy autorista, paternalista, abuzív rendszer”.

Meg kell tanulnunk azt, hogyan állunk szemben egy abuzív hatalommal, azt, hogyan utasítjuk el, hogyan állunk ki a saját jogainkért – mondta. Hozzátette,

nagyon örülne, ha Orbán menne”.

A beszélgetés egyébként az Elfogy a levegő című film bemutatóját követte. A film egy romániai tanár helyzetén keresztül hivatott „bemutatni” a magyar oktatás helyzetét.

A filmet állami támogatásból, az Inkubátor program hozzájárulásával forgathatták

– árulta el Gulyás Márton a beszélgetés során.

Törley még azt is hozzátette, hogy egyébként sosem biztos abban, amit tesz, mindig inkább „körbejárja”, és mindig kételkedik abban, hogy „mi van”. „Ez nem egy könnyű út” – fogalmazott.