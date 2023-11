Veszélybe sodorja a minimálbér emelését a Gyurcsány-barát szakszervezet

Az életszínvonallal kapcsolatos választói igények kielégítése tehát nem érdeke jelenleg a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel hagyományosan szoros kapcsolatot ápoló Demokratikus Koalíciónak és a már alig mérhető támogatottsággal rendelkező MSZP-nek.

A minimálbérek emelése, valamint a szakszervezetek és a munkáltatók hosszútávú, komoly bérfelzárkózást eredményező elképzelése összhangban van az Európai Unió minimálbér-irányelvével.

A magyar minimálbér rövidesen már megfelel az európai minimálbér minden elvárásának, ami Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc politikai érdekeivel ellentétes, mivel régóta azt ismételgetik, csak a DK vezette baloldali kormány képes elhozni az európai minimálbért.

A MASZSZ ebben a helyzetben tehát a bérmegállapodás rendszeres aláásásával kizárólag Dobrev Klára és a baloldal politikai érdekeit segíti, a többi szereplőnek a kárára.

Gyengül a munkavállalók érdekérvényesítő ereje

Azzal tehát, hogy a MASZSZ rendre elszabotálja a megállapodást, komolyan veszélyezteti a bérek emelkedését. Önmagában már ez is ellentétes a munkavállalói érdekekkel, de ezen túlmenően hosszútávú következményei is lehetnek: a munkaadókkal folytatott tárgyalásokon ez a magatartás gyengíti a szakszervezeti oldalt, vagyis gyengíti a munkavállalók érdekérvényesítő képességét az egyébként is erőfölényben lévő vállalkozói érdekképviseletekkel.

A MASZSZ hivatalosan azzal érvel, hogy a minimálbér 15 százalékos és a bérminimum 10 százalékos emelése nem elegendő, a legkisebb béreket legalább 15, de inkább 20 százalékkal kellene emelni.

A Liga Szakszervezetek és a Munkástanácsok elhatárolódott a Zlatyi Róbert vezette szakszervezeti szövetség javaslatától. A független szakszervezetek ugyan támogatják, hogy a munkavállalók keresete minél nagyobb mértékben emelkedjen, ám a munkáltatók már a megállapodás szerinti béremelési mértéket is nehezen fogadták el. Ráadásul a MASZSZ nem készített semmilyen elemzést, vagy hatásvizsgálatot, amivel alá tudná támasztani a javaslatát. A képviseleteket azért is lepte meg az újonnan, a tárgyalások véghajrájában előhúzott követelés, mert az elmúlt hónapok egyeztetései során egységes javaslatról tárgyalt a szakszervezeti oldal.

A Mandiner a munkáltatói érdekképviseleti körökből is úgy értesült, hogy ők sem nézik jó szemmel a MASZ rendszeres, minden évben visszatérő akcióit, és a kollektív érdekegyeztetés potyautasaiként tekintenek a szövetségre.

A szakszervezeti szövetség ezzel a nyilvánvalóan politikailag motivált magatartásával tehát súlyosan gyengíti azoknak az alkalmazottaknak a pozícióit, akiket elvileg képviselnie kellene.

Nyitókép: A Magyar Szakszervezeti Szövetség demonstrációja a „rabszolgatörvény” ellen, 2018-ban Fotó: Katona Vanda/Magyar Nemzet