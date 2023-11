Eldőlt, mennyivel nő a minimálbér és a garantált bérminimum

Gyakorlatilag megállapodtak a háttérben szakszervezetek és a munkáltatók a minimálbér és a garantált bérminimum új összegéről, a végleges béralku bejelentésére csütörtökön kerülhet sor a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) ülése után.

Mennyivel nő a minimálbér és a bérminimum?

A Mandiner úgy értesült, hogy a legfontosabb kérdés eldőlni látszik: a minimálbér 15 százalékkal, a garantált bérminimum 10 százalékkal emelkedhet, várhatóan decembertől. Információink szerint az előrehozott béremelés is megvalósulhat, noha a munkáltatók korábban egyösszegű, adó- és járulékmentes egyszeri bérkompenzációra tettek javaslatot. A kormány ezt elvetette, mivel a legfeljebb 100 ezer forintos kifizetés nem lett volna kötelező, így sokan kimaradtak volna az inflációs kompenzációból.

A minimálbér 15 százalékkal emelkedhet. Bruttó összege így 232 ezer forintról 266 800 forintra nőne,

a kedvezmények nélkül számolt nettó összeg pedig 154 200 forintról 177 500 forintra emelkedhet. A garantált bérminimum 10 százalékkal nőhet, bruttó 296 400 forintról 326 ezer forintra,

kedvezmények nélkül számolva nettó 197 100 forintról 216 800 forintra emelkedhet az összeg.

Úgy tudjuk, a korábbi évekhez hasonlóan a bérmegállapodás bérajánlást is tartalmazhat, ami elsősorban az állami vállalatok munkavállalóinak bérrendezéséhez adhat iránymutatást, noha a többi vállalkozásnak is illik figyelembe vennie a minden munkavállalóra érvényes ajánlást. Ennek pontos mértékéről egyelőre keveset tudni, de több mint valószínű, hogy a bérajánlás is kétszámjegyű lesz.

A munkáltatók megígérték: recesszió után jöhet a béremelés

A legutóbbi egyeztetésen a munkáltatók jelezték, egyelőre a végleges javaslatukkal megvárják a harmadik negyedéves GDP adatot, mivel a nem exportáló vállalkozások a belső fogyasztás visszaesése miatt nehézségeket tapasztalnak, így a garantált bérminimum kétszámjegyű emelése gondot okozhat a legkisebb cégeknek.

Perlusz László, a Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára a Mandiner megkeresésére korábban arra emlékeztetett, a munkáltatói oldal a bértárgyalások kezdetétől jelezte, hogy a harmadik negyedéves GDP adatok megjelenését követően, vagyis november 15 után alakítja ki végleges álláspontját a garantált bérminimum emelésének mértékéről és a legkisebb keresetek előrehozott, decemberi korrekciójáról.