Megint felfestették Karácsonyék a rejtélyes BKK-sávot, amit még a KRESZ sem ismer

Különleges útburkolati jelek és táblák fogadják az autósokat, akik mostanában a Szent István körúton haladnak a Nyugati tér irányába, ugyanis a BKK felfestette a korábban nagy karriert befutott BKK-sávokat. Először 2020-ban jelentek meg először a főváros útjain az ominózus sávok, akkor az M3-as metró felújításának keretében a Múzeum körúton és a Bajcsy-Zsilinszky úton, ugyanis a főváros így akarta segíteni a közösségi közlekedést.

Már akkor is sokan értetlenkedtek, mi is az a BKK-sáv, mivel ez egy teljesen ismeretlen fogalom, ráadásul a KRESZ-ben sincs, így akit ne adj' Isten ott büntetnek meg, szinte garantáltan fellebbezhetne, majd nyerne egy per esetén.

Október végén jelentette be a BKK, hogy a kerékpárosok biztonságát növelve alakítják ki a XIII. kerület érintett szakaszán egy irányba, szigorúan csak a Nyugati felé a pollerekkel elválasztott biciklisávot.