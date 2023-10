A bicikliseknek akartak kedvezni, az autósokba sikerült belerúgni

Puding próbája az evés

Nem lenne reális úgy írni a témában, ha nem próbálnám ki, milyen a „védett kerékpársávban” tekerni. Bár az autót és a motort sokkal jobban szeretem, most mégis biciklire pattantam. A buszsávon közlekedésről több tapasztalatom van, hiszen azokon a motor is, hivatalosan az egy nyomon haladó jármű is közlekedhet, az új sávokon azonban csak kerékpár mehet. Az aszfalt a korábban ott haladó járművektől göröngyös, ami egy igazi hullámvasút-feelinget kölcsönöz a biciklizés közben. Ami azonban ennél is nagyobb probléma:

egy másodpercig nem éreztem magam nagyobb biztonságban, amiért cölöpök, bocsánat, pollerek vettek körbe.

Csak abban az időben, míg tekertem fel-alá az Árpád híd–Klinikák tengelyen, legalább három olyan taxit is láttam, amely elállta a védett sávot. Ez nem új keletű, ugyanis motorral közlekedve is többször láttam, hogy a sofőr az utast a buszsávban rakja ki, ám akkor volt egy kis terület, ahol ki lehetett kerülni a taxit, most a pollerektől már az sincs.