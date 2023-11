Arató sok sikert kívánt Donáthéknak, miután a momentumos politikus újra páros lábbal szállt bele a DK-ba

Szerettük volna megtudni, hogy a Demokratikus Koalíció tagjai miként vélekednek a lila párt legújabb támadásáról, ezért Arató Gergelyt hívtuk fel. A DK-s parlamenti képviselő először a párt sajtóosztályát ajánlotta figyelmünkbe, de miután ragaszkodtunk az ő véleményéhez, kijelentette, az

ugyanaz, mint a korábbi Donáth-cikkek, interjúk után, azaz sok sikert kíván a Momentumnak.

Majd azt kérte, ne haragudjunk, de nem tud többet mondani, végül megköszönte az érdeklődésünket.

A válasz online-os cikk után a párt sajtóosztálya Aratónál kissé bővebb véleményt adott. Akkor azt írták, „Régóta mondjuk: a nagyobb támogatottság nagyobb felelősséget is jelent. Ezt magunkra, a legerősebb ellenzéki pártra is érvényesnek tekintjük. Ez a felelősség pedig azt is tartalmazza, hogy sok sikert kívánunk Donáth Annának és a Momentumnak a jövő évi választásokra.”

Most újra megkerestük a DK sajtósait, de most nem reagáltak.