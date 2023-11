A 90. születésnapját ünnepli a magyar modern festőművészet állócsillaga, akinek műveiből a világ legrangosabb kiállítóterei – a párizsi Pompidou Központtól a washingtoni Nemzeti Múzeumig – vásároltak már festményeket. Nem mellékes az sem, hogy Keserű festményei a modern művészeti aukciók gyöngyszemei, néhány éve egy hazai árverésen 55 millió forintért cserélt gazdát egy alkotása.

A Kossuth-díjas festőművésznő 1933. november 29-én született Pécset és egészen kicsi korától a rajzolás izgatta.

Tizenhárom évesen már a híres pécsi festő és szobrász, Martyn Ferenc volt a mestere.

A számtalan díj és elismerés között jegyzi azt is, hogy 1945-ben egy bizonyos Jászai István egy pengőért megvásárolta az egyik rajzát. A Mandinernek sikerült elérni telefonon a 90 éves festőművésznőt, aki nagyon ritkán ad interjút, ám most kivételt tett. Arra is választ adott, ki is volt Jászai István és miért fontos momentum az életében ez a rajzvásárlás: „Jászai István a nagybátyám volt. Tanáremberként és kézműves asztalosként is dolgozott. Ő látta, hogy kisgyerekként minden papírt telerajzolok ceruzával, később pedig nagy kartonlapokat. Az egyiket megvette egy pengőért, ezzel is jelezve az elismerését.”

Keserű Ilona a műtermében egy korábbi felvételen.

Fotó: MTI-archív/Féner Tamás

Keserű Ilona azt is elmesélte a Mandinernek, hogy mindez a II. világháború végén, Rábatamásiban volt, ahová a családjával menekültek a harcok elől. Azt is büszkén említette, hogy a híres színésznőnek, Jászai Marinak is a leszármazottja: „Jászai Mari nagyapám testvére volt. Az ő rendkívüli adottságaiból nekünk is jutott” – folytatta Keserű Ilona, aki később elvégezte a pesti képzőművészeti főiskolát. Az alkotás mellett kezdetben könyvillusztrációkat készített, majd neves pesti és vidéki színházaknál volt díszlettervező. 1983-tól tanított a rajzot és festészetet a pécsi tudományegyetemen. Ekkor már a művészeti berkekben mindenki ismerte, hiszen az első kiállítása még 1963-ban, egy meghatározó tanulmányúton volt Rómában. Azóta pedig a világ számtalan pontján, Párizstól Milánóig.