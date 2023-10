Teret neveztek el a kommunisták a magyar miniszterelnök merénylőjéről

„Látod, édes fiam, miért csinálsz ilyet? Még bajt hozhat rád”

– mondta Tisza, akinek nem volt újdonság, hogy az életére törnek, már két merényletet terveztek ellene. Egy, az I. világháborúban járt, kiábrándult huszártiszt rá is lőtt, de nem találta el.

Lékai később a detektíveknek elmondta, először egy német államtitkárt akart megölni, aki Pesten járt, majd a regnáló miniszterelnök, Wekerle Sándor ellen tervezett merényletet, ám úgy látta, a világháborús veszteségek mögött Tisza áll, ezért vele akart végezni. Az is kiderült, a Hét című lapnál szerzett sajtóbelépőt a Parlamentbe, és a hírlapírók karzatán hallgatta végig az ülést, majd az utcán várta Tisza Istvánt. Az újságok azt is megírták a merénylőről, hogy az I. világháborúban besorozták, ám hamar tüdőbajos lett, s emiatt egyik szanatóriumból a másikba ment. Mellette írni kezdett, többek mellett Kassák Lajos avantgárd lapjában, a Ma című újságban, a Világban és a Pesti Naplóban. Az is kiderült a nyomozás során, hogy már a Parlamentben rá akart lőni Tiszára, ám egy detektívnek feltűnt a furcsa, ideges viselkedése és kiküldte az épületből. Lékai azt vallotta, hogy a revolvert 180 koronáért vásárolta egy bosnyák katonától a Rákóczi úton, ám más források szerint a kommunista elvbarátai adták a kezébe. Lékai azt vallotta, a merénylet elkövetéséhez az utolsó lökés Kunfi Zsigmond lelkesítő beszéde volt a szocialisták kongresszusán.