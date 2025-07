„Majka művész úrnak azután sikerült miniszterelnököt fejbelövős jelenetet produkálnia egy fesztivál nagyszínpadán, hogy bő egy év alatt a szlovák miniszterelnök és a jelenlegi amerikai elnök ellen is fegyveres merényletet követtek el, még ha sikertelent is. Arról nem is beszélve, hogy a magyar történelemből tudunk példát hozni sikeres miniszterelnök elleni merényletre is.