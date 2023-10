„Egyetlen idézet, amiben minden benne van arról, hogy miért hatástalan a 0-24-ben tolt korrupciózás a NER tizenharmadik évében. Nyilván nem azért, mert egyébként minden tisztán, átláthatóan és törvényesen zajlik Magyarországon. S nem azért, mert a magyar embereket amúgy ne érdekelné, ha a politikai hatalom éppen kisajátítja az ország javait.

Nem is azért, mert Mészáros Lőrinc tényleg tehetségesebb lenne, mint Zuckerberg. Az ilyen szívózások alakították ki az immunitást: »De ön az átvilágítással épp azt a Krausz Ferencet bízta meg, aki ezt a bizonyos 20 milliárdos molekulárisujjlenyomat-projektet javasolta. Ez teljesen hétköznapi logikával nézve is összeférhetetlen, és ezt kifogásolják a most távozott tanácsadó testületi tagok is«. Az idézet 2019-es, a kérdező indexes azóta telexes, a kérdést egy akadémikus-miniszterhez intézte, a kérdésben piszkált személy azóta Nobel-díjat kapott.”

