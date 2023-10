A BKV venne fel külföldi sofőrt, de a főváros vezetése nem engedi

Egy másik cikkünkben pedig arról számoltunk be, hogy lapunk megkeresésére a BKK másik, fővárosi tulajdonú szolgáltatója, a BKV azt írta, magyarul beszélő külföldieket már most is foglalkoztatnak, de vizsgálják a lehetőségeit angolul beszélő munkavállalók alkalmazásának is, felkészülve arra az esetre, amikor a tartós munkaerőhiány miatt valamely munkakörben az szükségessé válik. A probléma csupán az, hogy a döntően a Fülöp-szigetekről és Indonéziából érkező sofőrök esetében ugyan megoldható, hogy tudjanak a diszpécserrel angolul beszélni, de kommunikálniuk kell az utasokkal is, akik viszont nem feltétlenül beszélnek ezen az idegen nyelven.