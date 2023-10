Megjelentek a harmadik országbeli buszsofőrök Budapesten

Az ArrivaBus azt közölte, több sikeres programot hirdetett a sofőrhiány leküzdésére, többek között az új munkavállalóknak biztosított belépési bónusszal, saját munkavállalókat érintő ajánlási jutalommal támogatja a járművezetői közösség bővítését. Ezen felül a képzés is szerves része a toborzási stratégiának: az ArrivaBus az elmúlt években már csaknem 1000 autóbusz-vezetőt képzett, és Buszjogsi néven saját autósiskolát is indított.

Nem titkolják a harmadik országbeli sofőrök számát

„Ez azért fontos lépés, mert az egyre növekvő számú külsős képző partnerek mellett immár házon belül is meg tudja oldani az új járművezetők képzését. Ennek extra lökést ad most a B kategóriáról közvetlen D kategóriára történő képzés, ami jelentősen rövidíti a tanulmányi időt” – jelezte a vállalat, amely azt ígérte, a jövőben is folyamatos tájékoztatást ad arról, hogy a sofőrök hány százaléka harmadik országbeli munkavállaló.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán (illusztráció)

A szerző a Corvinák újságírója