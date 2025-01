Így, hogy megszűnt a határellenőrzés, mi lesz a román-bolgár horrorkaravánokkal?

Hosszú évek várakozása után 2025 januárjával Románia és Bulgária Magyarország hathatós segítségével elért oda, hogy beléphetett a schengeni övezetbe, azaz 18 évvel az Európai Unióhoz való csatlakozás után az idei évtől Bulgáriából határellenőrzés nélkül el lehet jutni a schengeni országok legtávolabbi szegletébe is Európa legnyugatibb pontjára. A magyar politika számára Románia schengeni csatlakozása kulcskérdés, nemzeti elégtétel volt, hiszen a

az eddigi határellenőrzés magyarok millióit választotta el egymástól.

„Ma éjszaka nemcsak Románia schengeni övezethez való csatlakozását ünnepeljük, hanem azt is, hogy a meglévő 12, Magyarországot Romániával összekötő útkapcsolat mellé tíz új útkapcsolat is forgalomba lép. Ezzel az átkelők átlagos távolságát a jelenlegi 37 kilométerről 20 kilométerre csökkentve” – fogalmazott újévkor Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Szavai szerint ez egy olyan, közel félezer kilométer hosszú határ, ami több mint száz éven keresztül elválasztotta egymástól nemcsak Magyarországot és Romániát, hanem egyúttal Magyarországot és Erdélyt.

Ez a határ most elpárolgott, semmi több maradt belőle, mint egy adminisztratív, közigazgatási, virtuális vonal”

– fogalmazott.

Van mire figyelni

Pontosan egy hetet kellett várni, mire a felszabadított határszakaszokon illegális határátlépésen értek migránsokat, a bevándorlókat egy szúrópróbaszerű ellenőrzés során fogták meg a nagylaki határátkelő közelében. A híradások szerint a rendőrség által elkapott két férfi Sri Lanka-i, illetve bangladesi állampolgár, és egy Németországba tartó autóbusz utasaként próbált átjutni az immár ellenőrzés nélküli román-magyar határon.

A román határrendészet tájékoztatása szerint a nagylaki határrendőrség román oldalon, az A1-es autópályán állította meg a járművet, az ellenőrzés során kiderült, a Sri Lanka-i állampolgár vízuma lejárt, a bangladesi férfi pedig román útlevelet mutatott fel, amelyről kiderült, hogy nem a sajátja.

De van itt más is, amire figyelni kell az illegális migráción túl: az elmúlt években drasztikusan megszaporodott az úgynevezett horrorkaravánok száma, amelyeken keresztül a legváltozatosabb módszerekkel próbáltak autókat/teherautókat szállítani Nyugat-Európa és Románia-Bulgária között. Az Építési és Közlekedési Minisztérium nyáron hajtott végre egy négy napon át tartó razziát,

az ellenőrzött 53 járműnél összesen 60 jogsértést észleltek, 11 járműnél az ellenőrök a továbbhaladást is megtiltották.

Mint közölték, az ellenőrzött 53 jármű szinte mindegyikénél találtak szabálytalanságot, volt, ahol többet is: 42 jármű túlsúllyal közlekedett, 11 esetében nem tartották be a vezetési és pihenőidőre vonatkozó kötelezettségeket, 4 esetben engedélyhiányt, 1 esetben a rakomány nem megfelelő rögzítését észlelték az ellenőrök, 2 járműnek pedig elégtelen volt a műszaki állapota.

Az ellenőrzött járművek 60 százaléka román, 21 százaléka bolgár honosságú volt, de szerb, ukrán, bosnyák, macedón, holland és görög járműveket is átvizsgáltak a Közlekedési Hatóság szakemberei.

Az ÉKM közleménye kitér arra is, hogy az autószállítóknál észlelt jogszabálysértésekre összesen több mint 26,5 millió forintnyi helyszíni bírságot szabtak ki, amelyből 24,4 millió forintot azonnal be is fizettek a sofőrök.