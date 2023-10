Megerősítették: magyarul sem kellene tudniuk a budapesti buszsofőröknek

A jellemzően Fülöp-szigetekről és Indonéziából érkező sofőrök ügyében még bőven vannak kérdőjelek, mert bár a diszpécserrel történő kommunikáció megoldható angolul beszélő munkatársak felvételével,

az utasoktól értelemszerűen nem lehet elvárni, hogy csak az szálljon fel a járműre, aki tud angolul.

A futárok is nehezen kommunikálnak

Budapesten a mindennapokban is problémát jelent a kommunikáció: a nagy futárcégeknél sok külföldit alkalmaznak, főképp a belvárosban, akik olykor nemhogy magyarul, még angolul is nehezen értetik meg magukat. Viszont szükség van rájuk a munkaerőhiány miatt, és a BKV/ArrivaBus is a sofőrhiány okán alkalmazhat külföldieket. Azt nem tudni, hogy a BKV esetében ennek a lebonyolítása is indokolja-e, hogy Karácsony Gergely tízmilliókat osztott ki prémiumként, miközben azzal a lendülettel megemelte a jegyek árát.