Elfogyott a magyar munkáskéz – filippinok szedik a gombát Heves vármegyében

Kerecsenden és Demjénben évek óta megszokott a külföldi vendégmunkások jelenléte. Kezdetben Kárpátaljáról, majd Ukrajnából jöttek, manapság pedig mintegy kétszáz olyan munkavállaló dolgozik az üzemben, akiknek többsége a Fülöp-Szigetekről, Vietnámból és Ukrajnából érkezett – derült ki a heol.hu összeállításából.

A Heves vármegyei hírportál a vendégmunkások alkalmazását és ügyes-bajos dolgait intéző Kovács Anitától megtudta, hogy miközben újabb beruházásokra nyílt lehetőség, s a termelőkapacitás megsokszorozódott,

elfogyott a magyar munkáskéz.

Az ügyintéző hangsúlyozta azt is, hogy a közhiedelemmel ellentétben a vendégmunkások senkinek nem veszik el a munkáját. Nélkülük alig lehetne leszüretelni például napi 25-30 tonna friss gombát a demjéni gombaüzemben – húzta alá.

Már munkásszálló is épül a vendégmunkásoknak

Ugyanakkor megjegyezte, hogy a vendégmunkások alkalmazása nem egyszerű feladat, több hónapos adminisztrációs eljárás előzi meg, amely jelentős költségekkel is. Ennek része az idegenrendészeti eljárás, a taj- és adószám igénylése és persze a dolgozók ideutaztatása is, emellett sokszor képzésre is szükség van.

Ráadásul a cégben hamarosan további 150 új munkavállalóra lesz szükség, akik könnyen lehet, hogy szintén külföldről érkeznek majd. Már a munkásszálló is épül a számukra – írta a heol.hu.

