„Valami agresszívebb megmozdulás kéne, mert ez már nem elég” – diáktüntető a 444-nek

Országos Tanévnyitót hirdetett az Egységes Diákfront, a Civil Bázis és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, több más szervezettel karöltve. A szeptember 1-jei rendezvényen – ami kapcsán hangsúlyozták, hogy nem tüntetés volt – felkészültek az őszi tiltakozásra. A következő megmozdulásra meghívták Orbán Viktort is – olvasható a 444.hu összeállításában. A portál felidézte, hogy egy évvel ezelőtt, szeptember 2-án több ezer diák tüntetett a tanévkezdés alkalmából. Akkor a Tanítanék Mozgalom

„gördülő polgári engedetlenséget hirdetett az iskolákban”,

sokan sztrájkba kezdtek, és diákok virrasztottak négy budapesti iskola előtt.

A kormánnyal nincs értelme tárgyalni a szervezők szerint

Nekünk Orbán Viktorral már nincs dolgunk”

– mondta a 444-nek az esemény egyik főszervezője, Horgas Péter. A Civil Bázis alapítója szerint az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kormánnyal nincs értelme tárgyalni.

Egyébként a pénteki megmozduláson mutatták be az Országos Közös Akarat (OKA) nevű kezdeményezést, amelynek jelenleg 3+1 pontja van:

1. A sztrájk alapjog!

2. Azonnali 50%-os béremelést a pedagógusoknak!

3. Új Nemzeti Alaptantervet! Esélyteremtő oktatást és elavult NAT helyett hasznos tudást!

+1 Le a Bosszútörvénnyel!

„Rettenetesen nagy a baj” az oktatásban

A 444.hu szerint a szeptember 1-i megmozduláson „vegyes hangulat” uralkodott. A résztvevők között ott volt Pankotai Lili, a korábbi tüntetések egyik vezérszónoka, aki úgy nyilatkozott: minél jobban fenyegeti az oktatásban érintetteket a kormány, annál nagyobb ereje lesz a tiltakozásoknak. „Lehet, hogy nem most, nem épp ezen a tüntetésen vagy a következőn, de biztos, hogy lesz még ereje az elégedetlenségnek” – mondta el a lapnak.

Egy másik diáktüntető pedig úgy vélte,

valami agresszívebb megmozdulás kéne, mert ez már nem elég”.

A megkérdezett fiatal lány hozzátette: fontosnak tartják, hogy eljöjjenek ezekre az eseményekre is, a sok civil szervezet összefogása viszont szerinte nem kifejezetten jó irány, mert ha minden másról is szó esik, az elviszi a figyelmet az oktatás ügyéről. „Ahol most rettenetesen nagy a baj” – fogalmazott a 444.hu-nak.