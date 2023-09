Mintha idő előtt megfogadták volna Gyurcsány Ferenc tanácsát, háborúba vitte Zuglót a baloldal – Borbély Ádám a Mandinernek

Komoly a csata az ellenzéken belül, ugyanis Horváth állítólag megüzente, függetlenként is indul, amennyiben az összellenzék nem őt támogatná. Ez megkönnyíti a helyzetet a Fidesz számára?

A feszültséget valószínűleg az okozza, hogy a szocialisták háttérbe szorulásával egy időben átrendeződtek az ellenzéki erőviszonyok. Zuglóban viszont még mindig az mszp kezében összpontosulnak a legfontosabb pozíciók. Testületi ülésről testületi ülésre lehetünk tanúi annak, hogy a nyilvánosság előtt 2 forintért 5-ször támadják hátba egymást.

Horváth Csaba sokszor nem élt az erős polgármesteri jogosítványaival, így mára már nem is feltétlenül ura a helyzetnek. Bizonyos, hogy ez az ellenzéki felállás életképtelen, és ezer sebből vérzik. Mégis mi arra készülünk, hogy a hatalom és a pénz ismét összeragasztja őket.

Hadházy Ákos szerint korrupciós nagykoalíció van a szocialista Horváth Csaba vezette kerületben: a zuglói ellenzéken belül mindenki mindenki ellensége?

Mielőtt bárki komolyan venné Hadházy Ákos szavait, emlékezzünk vissza, hogy Hadházy volt az, aki a saját ’22-es kampányában Horváth Csabával kéz a kézben fotózkodott, és aki a mai napig fedezi a zuglói baloldal viselt dolgait. Hadházy civil szervezetének a képviselője Várnai László pedig kényszeresen fotózza, ha szökőévben egyszer a sok száz szavazás valamelyikén a fideszes és a szocialista képviselők egyformán szavaznak.

Fotó: Ficsor Márton

Nehéz dolga van, mert egy kezemen meg tudom számolni ezeket az eseteket, míg nekik se szeri, se száma – beleértve költségvetést is, amikor végtére is a sajátjaikkal együtt szavaznak. Mi nem fogjuk ezeket fotózni, úgyis tudja mindenki. Érdemes figyelemmel követni a közösségi oldalamat, ahol egyértelmű, hogy a jelenlegi kerületvezetés iránt finoman szólva is kritikus vagyok. Azokkal értek egyébként egyet, akik úgy látják, hogy Hadházyék esetében a tények helyett sokkal inkább egy vallásról kell beszélni.

Hadházy fedezi a zuglói baloldal viselt dolgait? Mit ért ezalatt?

Régóta látjuk, hogy csak olyan ügyekkel áll elő, amik éppen aktuálisan a rövid távú politikai előmenetelét segítik. Ezért sem foglalkozik például a baloldal éppen kibontakozó legújabb botrányával: a bérház mutyival. Az történt, hogy az Európai Bizottság közvetlenül az önkormányzatnak folyósított 1,5 milliárd forintnyi eurót, amiből 25-30 lakásos bérházat kellett volna építeni a Gizella úton. Végül a pénzt eltapsolták, és a Mexikói úton egy 14 lakásos bérházat újítottak fel 700 milliós önkormányzati önrész bevonásával.

Mivel itt 9 család korábban is lakott, a kerület lakásgazdálkodásában ez mindösszesen 5db új lakást jelent. Nekik lejtett a pálya, az Unió mindent elnézett, és így sem tudtak élni a lehetőséggel. Ajánlom Hadházy Ákos figyelmébe a 47 milliós lakógyűlést is! Ehelyett a Bosnyák téri kormányzati háttérrel megvalósuló beruházás kapcsán 244 milliárdos „gödörről” beszél, elhallgatva, hogy a jelenlegi piaci árakhoz képest az állam 100 ezerrel olcsóbban jutott hozzá az energetikailag korszerű, bútorozott irodákhoz, mint ahogyan a piacon máshol lehet.

A Bosnyák téri városközponttal kapcsolatban nagyon aktív a baloldal? Mi készül itt?

Az államigazgatás különböző szervezeti egységeinek ide telepítése várható, és a geotermikus energi

Fotó: Ficsor Márton

ának köszönhetően 15 év alatt megtérül a költözés. A zuglói baloldal kezdetben 4500 lakással riogatott, majd 900 lakásra mondott igent (mindegyik képviselőjük megszavazta!), majd amikor kiderült, hogy csak 168 lakás épül, maradt a NER-ezés, és a 244 milliárdos gödör hittétele. Ugyanazt láthatjuk, mint korábban: tiltakoztak a Városliget megújulás ellen is, majd kimentek majálisozni, hangosan hergeltek a stadionozással, majd a polgármester rendezvényen fotózkodott a Puskás Aréna parkjában, most újabban pedig a Bosnyák tér kapcsán fognak hergelni, aztán majd oda járnak ebédelni, ahogyan a közeli TV2 épületébe is szoktak.

Az ilyen léptékű beruházások növelik az ingatlan árakat, az ide települő szolgáltatásokkal – amiknek Zugló igencsak híján van –, az itt élők életminőségét is javítják.

Megjegyzem, a hagyományos piacot mi eddig is, és ezután is megvédjük. Olyan jó lenne, ha a kényelmes pozíciók nem csak a kormánnyal való háborúzást szolgálnák, hanem az építkezést is. Szerintem alapvetően hibás és ebből kifolyólag determinált a baloldal megközelítése: Zuglóért tenni a legtöbbet a mindenkori kormányzat támogatásával lehet, a többi az vezetők emberi tulajdonságain, szorgalmán, elköteleződésén és a szellemi képességein múlik.

Most tartottak tisztújítást a zuglói Fideszen belül, lehet tudni, kit indít a nagyobbik kormánypárt a polgármesteri székért?

A zuglói Fideszben a választókerületi elnöki kinevezésemet követően a háttérben egy látványos megújulási folyamat zajlott le. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a közösségünk építésére és arra, hogy a munkánkkal, szorgalmunkkal minőségi alternatívát kínáljunk a baloldal koncon marakodó pártjaival szemben. Jóleső érzés, hogy a tagság is egyhangú támogatással erősítette meg ezt az irányt. Egészen biztos vagyok benne, hogy tiszta lelkiismerettel, és alkalmas jelöltekkel fogunk előállni, de a jelöltek megnevezésére egyelőre várni kell. A szeptemberi időközi siker folytatására, és önálló kerületvezetésre készülünk, de a kerület politikai sajátosságai miatt nyitottak leszünk az eltérő véleményekre is.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán