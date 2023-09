„Lehet engem támadni, de...” – határozott kijelentést tett Győzike

Csütörtökön a TV2 Mokka című műsorában vendégeskedett a Mandiner olvasói számára leginkább közéleti megnyilvánulásai kapcsán ismert Gáspár Győző, „Győzike”. A vállaltan fideszes művész az adás során többek között énektudásáról is vallott.

Lehet engem támadni, szeretni, nem szeretni; most már 24 éve, hogy a köztudatban vagyok, de 24 év alatt igenis megtanultam énekelni!”

– húzta alá határozottan az énekes, aki azt is elismerte, hogy mindössze egyszer playbackelt, de akkor is csupán betegsége miatt. „Egyszer fordult elő, hogy playback volt, de akkor tényleg a mandulám annyira be volt gyulladva, de annyira” – fogalmazott.

***