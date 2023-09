Íme Korányi Dávid, a baloldal globalista összekötője és pénzszerzője

Ezután Bajnai Gordon kormányának kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója lett, majd 2009 augusztusától ugyanezen területek felügyeletével bízták meg az akkori Miniszterelnöki Hivatal államtitkáraként. Karrierjének fontos állomása volt, hogy 2009 szeptemberében elkísérte a volt kormányfőt az ENSZ-közgyűlés 64. ülésszakának általános vitájára, amely után Bajnai társaságában Soros Györggyel is találkozhatott – írja a Magyar Nemzet.

A lap hozzáteszi:

Korányi a Soros György által is finanszírozott German Marshall Fundtól kapott egy ösztöndíjat,

amellyel Washingtonba utazott és a Johns Hopkins magánegyetem nemzetközi tanulmányok intézetében folytatott tanulmányokat, és az energiapolitika jövőjével foglalkozott. 2011-ben részt vett az Aspen Institute Szókratész programjában, amely egy rövid vezetőképzést jelent és szintén kiváló kapcsolatépítési lehetőség. Az intézményt a Rockefeller testvérek alapítványa, Bill Gates alapítványa, valamint a Ford Alapítvány tartja fenn többek között. Korányi 2012-től az Atlanti Tanács (Atlantic Council, AC) agytrösztnél dolgozott elemzőként. 2013 óta együttműködik az Európai Külkapcsolati Tanáccsal (European Council on Foreign Relations, ECFR). Ez egy olyan, Soros György által finanszírozott szervezet, amelyben a milliárdos spekuláns közvetlenül is részt vesz, sőt fiával, Alexander Sorossal együtt a magyar delegáció tagja Dobrev Klára, Korányi Dávid, Bajnai Gordon, Dessewffy Tibor és mások is.