Esztergomi robbantás: a kutató szerint az öngyilkosságok és bűncselekmények bemutatása üzenet is lehet

Az utóbbi mintegy másfél hónapban több olyan esetről is beszámolt a sajtó, melyben az öngyilkosságot vagy öngyilkossági kísérletet elkövető személy önmagát gyújtotta fel, vagy magára gyújtotta otthonát. Legutóbb pedig szerda este rázta meg a közvéleményt az esztergomi robbantás ügye, melynek során a TEK egy munkatársa és maga az elkövető is életét vesztette. Mint ismert, a Terrorelhárítási Központ munkatársai a rendőrséggel közösen azért szálltak ki a Komárom-Esztergom vármegyei város ritkábban lakott részére, mert egy férfi szerda délutántól folyamatosan azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a házát. A szavakat, pedig tettek követték. Székely Andrást, a Végeken Egészséglélektani Alapítvány elnökét arról kérdeztük, hogy a fenti történések között lehet-e összefüggés. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen ajánlást fogalmaz meg a segítő szakma a médiának az öngyilkosságokról és bűnesetekről való tájékoztatást illetően.

***

„A hivatalos megfogalmazás az, ami a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ajánlásában is olvasható, hogy nem szabad részletesen kifejteni, hogy az elkövetők miért követték el tettüket, mi vezetett el odáig. Ez úgy csapódhat le egy olvasóknál, hogy megértik az elkövetőt, és egyfajta racionális gondolatsort tesznek a cselekedetei mögé, legyen az egy öngyilkosság vagy egy hasonló módon megrázó bűncselekmény. Leegyszerűsítve ez olyan, mintha egy iskolai verekedés okait is részletesen ismertetnénk. Még akkor is, ha odaírjuk, hogy ez nem helyes, akadhat olyan, aki hasonló élethelyzetben van, és ezt a mintázatot fogja követni. A különböző módszerek bemutatása üzenet lehet, hogy miket lehet tenni” – hívta fel a figyelmet Székely András, a Végeken Egészséglélektani Alapítvány elnöke.