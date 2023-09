„Aki azt szeretné, hogy a tizenéves gyermeke első politikai élményét Tóta W. Árpádtól szerezze, az nyugodtan fizessen neki"

„Aki azt szeretné, hogy a tizenéves fia első szexuális tapasztalatait egy szakállas bácsitól szerezze, szavazzon nyugodtan az SZDSZ-re", mondta Semjén Zsolt 2005-ben (Orbán Viktor akkori reakcióját ide kattintva olvashatják – a szerk.), és mivel a magyar társadalom döntő többsége nem szerette volna, így az SZDSZ el is tűnt a süllyesztőben.

Szükségünk van durva mondatokra, mert a világ is egyre durvább körülöttünk.

Manapság – sok más mellett – gyermekeinkre újabb veszély leselkedik: Tóta W. Árpád, a baloldal egyik legvéresszájúbb publicistája mobiltelefonos applikáció segítségével újságot indít tíz éven felüliek számára. Ehhez támogatókat keres – nagyvonalúan már a beköszöntőben lemond a nemzeti érzelmű jobboldaliak pénzéről –, s már talált is szponzort annak az Action for Democracynak a képében, amely korábban Márki-Zayhoz is gurított a dollárjaiból.

Aki tehát azt szeretné, hogy tizenéves gyermeke napi politikai kiképzését Tótától és az amerikai liberálisoktól kapja, az fizessen nekik nyugodtan, és szavazzon a balliberális ellenzékre. Ők is ezért csinálják az egészet. Így a túlzott objektivitást nem várhatjuk el – nem is nagyon ajánlgatják –, tájékoztatás helyett a témák tematizálásával, tálalásával próbálják majd a gyerkőcök érdeklődését, gondolatait a nekik tetsző mederbe terelgetni.

Ha viszont erre az lesz a válasz, hogy akkor indítunk egy polgári-konzervatív appot a kisdiákoknak (bocsánat, kispolgároknak, hiszen a név is ez lesz), ügyesen rátolhatjuk a honi pártharcokat a kiskorúakra. Ha pedig ennyire képben lesznek, jogosan tarthatnak igényt választójogra is, márpedig aki választhat, az ura a döntéseinek,

tehát alkoholt és dohányárut is fogyaszthat, folytathat szexuális viszonyt bárkivel, és erre már meg is vannak a megfelelő tanítómesterek, mint a magát efebofilnak nevező B. Zsolt, aki gusztustalan videóival robbant bele a közéletbe néhány hónappal ezelőtt,

18 éves csúsztatással drámaian illusztrálva Semjén Zsolt látnoki szavait a tizenévesek első szexuális élményeit garantáló szakállas bácsiról.

A ’90-es években már történt kísérlet az ifjúság baloldali eszmékkel történő becserkészésére valamilyen tájékoztató-nevelő maszlag mögé bújva, ez volt a Xénia Láz nevű tudományos-ismeretterjesztőnek álcázott adatgyűjtő mozgalom.

Ez a Fidesz választási győzelmével elhalt,

de látjuk, hogy a mozgalmár nem szűnik meg, csak átalakul. Az akkori Schmuck Andor mára Tóta W.-re romlott, aki különösen alkalmas ifjúságunk nevelésére, mert trágárul cinikus, értékmentesen gyűlölködő, nihilista írásai egy frusztrált személyiség megannyi tünetét mutatják.

Világképe kimerül abban, hogy a bonyolult mindenség (benne a fizika, kémia, biológia és matematika megannyi jól kiismerhető és pontosan leírható törvényével) pusztán véletlenül jött létre, s a mindezek mögött tudatos tervező keresése csak a primitívekre jellemző, hiszen, mint írja,

az ateizmus a tanultak luxusa”, olyannyira, hogy még maga a pápa sem hisz Istenben…

A történelmi ismeretei és hozzáállása pedig tetten érhető például abban a nyomdafestéket nem tűrő (de még az interneten is, a kúria döntése nyomán kicsillagozott) penetráns szófolyamában, amely az egész akkori Európát könnyűszerrel legyőző, azt logisztikai-hadászati-szervezeti erőben messze felülmúló, a kor legkiválóbb stratégáit felvonultató magyarok közel félszáz sikeres hadjáratát puszta rablásnak minősíti, majd így értékeli rettegett eleinket: (…) „a büdös magyar migránsok ugyan váltig állították, hogy ők bűncselekmény hiányában, sőt mellőzésével dúlják éppen a falvakat és kolostorokat. Ám az európai lovagok telibe szarták az ő játékszabályaikat és illiberális világképüket, és seggtől szájig beléjük állították a pallost. Ezután a magyar banditák bátran hazaszaladtak, és elújságolták, hogy kurva nagy verés jár most már a kalandozásért.”

Mindez nem csak végtelenül szegényes, egyoldalú és ostoba történelemszemléletről, hanem expressis verbis magyargyűlöletről is árulkodik, ezért

a leendő kispolgár appot használó gyerekek szüleinek talán nem árt, ha tisztában vannak vele, ki is van az app másik felén, nehogy hasonlóan járjanak, mint B. Zsolt diákjai.

Amiképpen tehát a homoszexuális tartalmakra illendő felhívni az emberek figyelmét, nehogy akaratlanul belefussanak ilyenbe, a Kispolgár mobilapplikációt is meg kell jelölni egy „vigyázat, Tóta W-t tartalmaz” felirattal. Aki ennek ellenére bevállalja, lelke rajta, de a gyanútlanokat azért informáljuk még időben.

Keresztetlen hadjáratához Tóta W. a pedagógusok segítségére is számít, mint korábban nyilatkozta: „szeretnék összefogni a tanárokkal, és motiválttá tenni őket abban, hogy használják, és terjesszék a Kispolgárt, mivel valószínűleg a pedagógusok nagy részével a barikád ugyanazon az oldalán állunk.”