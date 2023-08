Már csak ez hiányzott! Amerikai pénzen (is) készít politikai újságot gyerekeknek a HVG Orbán-fóbiás publicistája

A szervezet vezetője, Korányi Dávid a Média1-nek küldött közleményében tudatta, 2023-24-ben más projektek mellett Tóta W. médiavállalkozását is támogatni fogják. Korányi egyben azt is közölte, bár a 2022-es választási kampányban végzett tevékenysége miatt a kormánypárti sajtóban rendszeresen támadják a szervezetet, „nem hagyják magukat megfélemlíteni”.

Tóta W. már meg is köszönte a dollárokat az A4D-nek. Ezzel együtt azt is írta, a magyar politika egyes szereplői további „rágalomhadjáratra, illetve riogatásra használják majd a támogatás tényét”, de ez különösebben nem érdekli őket. Sőt, még egy külön linket is beletettek a köszönő-anyagba, amelyben egyebek mellett előre reagálnak a támadásokra.

De miről is szól a KisPolgár?

Ahogy az oldalon a publicista kifejtette:

európai, öntudatos, egészségesen szkeptikus, kérdező gyerekeket szeretnének – „nem tudatlan alattvalókat, hanem kis polgárokat, akik nem is értik a feleselés kifejezést”.

„Meg akarjuk mutatni nekik Magyarország, Európa és a világ soks„zínűségét, és megértetni, hogy ez így szép, mert ők is beleférnek” – teszi hozzá az ismertetőben.

Az oldalon pár ízelítőt is lehet olvasni, hogyan is nézne ki egy napi hír: ezek között van olyan, amely a svéd NATO-csatlakozással foglalkozik, egy másik a gyermekvédelmi törvény kapcsán befóliázott könyvekkel – nem meglepő módon

ellenzéki olvasatban, a kormányra hárítva minden felelősséget.

Ami a hangnemet illeti, íme egy újabb idézet az oldalról: „Egy gyerek médiafogyasztását vagy ellenőrzik a szülei, vagy nem. Ha igen, akkor megmondhatják neki, hogy Kispolgárt olvasni tilos, mert túl okos leszel tőle. Ha nem, akkor a Kispolgár lesz a legkevésbé veszélyes tartalom, amivel találkozik. Hiszen bármikor kinyithat akármilyen pornóoldalt, vagy akár Bayer Zsolt blogját!

Aztán lesz csodálkozás, ha kihallatszik a gyerekszobából, hogy ócska proli maciputtony, taknyán-vérén durva anyád! Akkor már inkább Kispolgár, ugye?”

Nyitókép: YouTube/HVG