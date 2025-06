Látjuk azt is, hogy Ukrajna szerepe elsősorban azért fontos, hogy furkósbotként fenyegessék vele a tagállamokat. Megértettük a birodalom felépítését, a rendszer rejtett logikáját, és látjuk a terjeszkedés irányait is. Ilyen mélységben ezt előttünk még senki nem tárta fel és nem mondta ki. A küzdelem pedig zajlik. Az erőnket megsokszorozza a tudat, hogy a ránk törő birodalmak temetésén mindig ott voltunk és ott is leszünk.

Magyarországgal megütközni minden birodalom számára a nagy jávorszarvasteszt: nem tűnik egy veszélyes jószágnak, de mindenki a feje tetejére állva végzi az út szélén, aki nem kerüli ki.”

Nyitókép: Alexander Soros Facebook-oldala