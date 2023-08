Bár sokan vágytak a lakásokra, többször is megesett, hogy nem jelentkeztek a nyertesek. Az Üllői úti Lottóház egyik lakását például negyedszer is ki kellett sorsolni, mert három alkalommal nem jelentkezett a megadott időpontig a nyertes. 1961 decemberében írták meg az újságok, hogy a jutalomsorsoláson két és félszobás, kertkapcsolatos lakást nyert Feith Gézáné, kaposvári lottózó. A Flórián téri Lottóház kétszobás, összkomfortos öröklakásába pedig Boros Józsefné költözhetett, aki Lakiteleken adta fel a szelvényét. Igen ám, de a Flórián téri Lottóház két kisorsolt öröklakásáért senki sem jelentkezett a nyertes szelvénnyel, és bent ragadt egy Moszkvics személygépkocsi is. A Szerencsejáték Rt. és az OTP Bank által most életre hívott jutalomsorsoláson, ahol a százmilliós lakás talál gazdára, azok vehetnek részt, akik kiváltják a játékoskártyát a lottózóban.