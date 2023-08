Jelentős vihart kavart és különböző reakciókat váltott ki Kőszeg Ferenc napokban megjelent interjúja, amelyben Kőszeg többek között kijelentette: „elég sok szexuális kapcsolat volt tanár és diák között, ami tilos volt és helytelen, de nem volt belőle nagy ügy, mert hozzátartozott az élethez”.

A Magyar Helsinki Bizottság is elhatárolódott Kőszeg Ferenctől, miután a volt SZDSZ-es politikus a „pedofíliával kapcsolatos kérdésekre olyan válaszokat adott, amelyek szöges ellentétben állnak a bizottság értékrendjével”. Az interjúban Kőszeg relativizálni és részben bagatellizálni igyekszik a 18 évnél fiatalabbakkal felnőttek által folytatott szerelmi-szexuális kapcsolatokat, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy a neves posztmodern, posztstrukturalista, homoszexuális francia filozófus, a fiatal tunéziai fiúkkal szexuális kapcsolatot létesítő és azért pénzt is fizető Michel Foucault tette élete során több megnyilatkozásában is. Tudjuk, hogy

Foucault 1978-ban a gyerekek és a felnőttek közötti szexuális kapcsolatot szabályozó törvények liberalizálását támogatta.

Sajnos kísértetiesen hasonlít a Kőszeg-interjú hangneméhez az a rádióinterjú, amelyet Foucault és a talán első queer elméletíró, Guy Hocquenghem adtak 1978-ban.