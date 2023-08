A nyolcvannégy éves Kőszeg Ferenc a többszerelműség lelkes híve, és még hiányérzete van

Kisebb vihart aratott Kőszeg Ferencnek a Partizánban elhangzott interjúja, de most érdekes módon nem belpolitikai témák okozták az égzengést, hanem a 84 éves egykori politikus magánéleti ügyekben képviselt álláspontja.

A Helsinki Bizottság – amelynek egyik legismertebb alapítója és elnöke volt 2006. december 31-ig, amikor nyugdíjba ment – is kiadott egy közleményt, ebben azt írják, „Kőszeg Ferenc a Partizán 2023. augusztus 14-én megjelent életútinterjújában a pedofíliával kapcsolatos kérdésekre olyan válaszokat adott, amelyek szöges ellentétben állnak a Magyar Helsinki Bizottság értékrendjével, a kiszolgáltatott helyzetben lévők érdekében végzett mindennapi munkánkkal és belső szabályzatainkkal is.

A Helsinki Bizottság közössége számára a hatalommal való visszaélés ellen küzdő jogvédőkként és gyakorló szülőkként, oktatókként is teljességgel elfogadhatatlanok az interjúban megjelenő nézetek.”

S a jogvédő szervezet azt is hozzáteszi, Kőszeg közel húsz éve nem képviseli a Magyar Helsinki Bizottságot, nem nyilatkozik a szervezet nevében.

A Gulyás Mártonnal folytatott beszélgetésben szóba kerül a volt SZDSZ-es parlamenti képviselő 2011-ben megjelent cikke, amelyben kijelenti, „az új prüdéria, miután a homoszexualitást már nem illik üldöznie, pedofíliát hörögve vesz üldözőbe minden erotikával átszőtt érzelmi kapcsolatot felnőtt és gyerek között”. És sajátos választ ad arra kérdésre is, hogy létezhet-e olyan erotikával átszőtt érzelmi kapcsolat gyerek és felnőtt között, ami helyeselhető. Kőszeg Ferenc szerint nem lehet ezeket ennyire merev kategóriákkal leírni, illetve s nem ítélte el egyértelműen a tanárok és diákok közötti kapcsolatokat sem.

Ugyanakkor a 2021-ben, az Átlátszóban megjelent cikkében

Kőszeg úgy fogalmaz, „a pedofiliát eszem ágában sincs támogatni”.

Viszont a poliamória (többszerelműség) eszméjét ebben az írásban rokonszenvesnek nevezte. Azt írta, ha ebből mozgalom lesz, ő is beáll aktivistának. A cikkében azt is elárulta, hogy kapott egy e-mailt a Poliamória Magyarország zárt Facebook-csoporttól, hogy nincs-e kedve csatlakozni a csoporthoz. Fogalma sem volt, hogy ilyen csoport létezik, de nagy érdeklődéssel mondott igent – jelentette ki.

Ez a téma szintén terítékre került a Partizán interjújában. Gulyás megkérdezte az idős férfit, hogy ezt fenntartható emberi együttélési formának tartja-e, erre Kőszeg ezt válaszolta: „Hát hogyha az érintettek fenntartják, akkor fenntartható” – majd azt is elmesélte, hogy az ő életében is volt ilyen szakasz. „Ez is volt, sok minden volt. Nem elég. De most már késő” – jelentette ki.

A poliamória a görög „poli” és a latin „amor” szavakból kialakított kifejezés

olyan, kettőnél több embert magában foglaló kapcsolatot jelent, amely érzelmi elkötelezettségen alapul, és emiatt hosszú távú perspektívájú.

Nem keverendő össze a szvingerezéssel vagy a szexuálisan nyitott kapcsolattal, ez utóbbiaknál a párok érzelmileg csak egymáshoz kötődnek, csupán szexuális célból lépnek kapcsolatba másokkal is. A poliamoristák is azt vallják, hogy szenvedélyes szerelemmel valószínűleg csak egy embert lehet szeretni, de ez az érzés az esetek döntő többségében elmúlik egy idő után vagy átalakul másféle szerelemmé. Tehát ők úgy gondolják, többféle szerelem létezik, és attól, hogy részünk van az egyikben, az még nem zárja ki, hogy egy másikban, mással is azok legyünk.

