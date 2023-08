A 444 mentegeti, többen súlyosan károsnak tartják a gondolatait – íme, a legkarcosabb vélemények a Partizán Kőszeg Ferenc-interjújáról!

Kubatov és a PestiSrácok publicistája is reagált

Vésey Kovács László szerint „mikor már a saját családjánál, gyerekénél is fontosabb az embernek az ideológia és a forradalom, ott már komoly szellemi–lelki torzulásra kell gyanakodni.”

A publicista szerint nem nagyon tudnak zöldágra vergődni a szexualitással a haladók.

„A szexuális forradalom óta folyamatosan próbálják szétfeszíteni a határokat, de közben önmagukkal is rendre ütköznek, ahogy most Kőszeg Ferenccel és Gulyás Mártonnal is történt a Partizánban. Ha csupán annyi a vezérlő elv, hogy mindig egyre több szabadság legyen, de nincsenek jól meghatározott és betartott keretek, akkor nem csoda, hogy szétcsúsznak a dolgok. Így aztán azon sincs mit csodálkozni,

bármennyire is prüszkölnek ettől a progresszió ügynökei és szimpatizánsai, ha gyakran egy mondatba kerül a homoszexualitás a pedofíliával”

– fogalmaz Vésey.