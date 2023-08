„A Kőszeg-ügyről 12 pontban.

1. Kőszeg Ferenccel interjú készült.

2. Köszeg Ferenc ezt az interjút vállalta.

3. Kőszeg Ferenc tudta, hogy ez az interjú hosszú lesz.

4. Kőszeg Ferencnek interjú közben megdöbbentő módon úgynevezett KÉRDÉSEKET tettek fel. Ezek között még minősíthetetlenebb aljasságként olyanok is előfordultak, amelyekben SAJÁT korábbi kijelentéseire kértek tőle reflexiót.

5. Kőszeg Ferenc ezekre a kérdésekre becsületesen és őszintén válaszolt.

6. Becsületes és őszinte válaszaiból kiderült, hogy társadalmilag súlyosan veszélyes, morálisan elvetemült gondolatai vannak a gyermekek szexuális bántalmazásáról, illetve (erről valahogy kevesebb szó esik) a gyerekek felett hatalmat, befolyást gyakorló felnőttek visszaéléseiről.

7. Kőszeg Ferenc a magyar antikommunista ellenállás legendás alakja. Ezt senki sem veheti el tőle – és ennek a világon semmi köze sincs nagy nyilvánosság előtt megvallott ordas gondolataihoz.

8. Kőszeg Ferenc 84 éves. És tökéletesen beszámítható, ma is Magyarország egyik legkiválóbb elméje.

9. Éppen ezért felelős azért, amit nagy nyilvánosság előtt mond.

10. Akik felelősségét egykori érdemeire hivatkozva vitatják el, azok Kőszeg egész életében makacs következetességgel vallott, minden tekintélyelvűséget elutasító elveit veszik semmibe.

11. Akik felelősségét életkorára hivatkozva próbálják elkenni, azok megalázzák, demens vénembernek bélyegzik. És ezzel pontosan azt bizonyítják, hogy valójában nem tisztelik.

12. 84 éves embereket élve boncolni egy sok órás interjúban nem szép dolog. Az újságírás néha nem szép. Ezek a legnehezebb és legfontosabb pillanatai is egyben ennek a szakmának. Hogy Gulyás Márton mennyire állt helyt e téren, azt döntse el mindenki maga. De ettől még a sajtószabadság aranyszabálya marad: nincs kellemetlen kérdés, csak kellemetlen válasz. Kőszeg ilyeneket adott. A felelősség az övé. Meg fog vele birkózni, ennél keményebb helyzetekkel is szembe kellett már néznie. Amit mondott, védhetetlen. De nem is szorul senki védelmére.”