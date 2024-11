Sajtónak helye nincs: Magyar Pétert annyi testőr védi, hogy lehetetlen tőle kérdezni (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőkép / Magyar Nemzet

A Hír TV beszámolója szerint Magyar Pétert annyi testőr vette körül, hogy szinte lehetetlen volt, hogy bárki a közelébe férkőzhessen és kérdéseket tegyen fel neki. A Tisza Párt elnöke csütörökön folytatta országjáró körútját, az első állomásán,

Herenden a hátsó, gazdasági bejáraton keresztül érkezett az eseményre, míg a következő helyszínen, Balatonalmádiban tiltakozók várták a főbejárat előtt.

Az újságírók a hét elején nyilvánosságra került hangfelvételről – amely a Tisza Párt pénzügyeiről szól – szerették volna kérdezni Magyar Pétert, emellett arra is kíváncsiak voltak, hogy a magyarellenes Manfred Weber vezette Európai Néppárt támogatja-e a pártrendezvényeket, mivel Magyar Péter országjárása során gyakran megjelenik Weber pártjának molinója is. Magyar tagadta az utóbbi állítást. Fontos azonban megemlíteni, hogy a molinó a csütörtöki herendi és balatonalmádi eseményeken is látható volt.